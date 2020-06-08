В Беларуси на 8 июня выздоровели и выписаны 23 880 пациентов с COVID-19
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В Беларуси на 8 июня выздоровели и выписаны 23 880 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Зарегистрированы 49 453 человека, с положительным тестом на COVID-19.
Всего проведено 632 993 теста. Умерли 276 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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