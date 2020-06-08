В Беларуси на 8 июня выздоровели и выписаны 23 880 пациентов с COVID-19

В Беларуси на 8 июня выздоровели и выписаны 23 880 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 49 453 человека, с положительным тестом на COVID-19.

Всего проведено 632 993 теста. Умерли 276 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.