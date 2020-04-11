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COVID-19

В Беларуси коронавирус подтвержден у 301 медика

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В Беларуси коронавирус подтвержден у 301 медика

В Беларуси лабораторно подтверждено инфицирование коронавирусом 301 работника системы здравоохранения, сообщил сегодня журналистам на брифинге министр здравоохранения Владимир Караник.

Больше всего заболевших медиков в Витебске и Минске.

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