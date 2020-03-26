В Беларуси к концу недели снова похолодает, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Безоблачную тихую погоду формирует антициклон с центром над страной. Характерной особенностью погоды в прошедшие дни стали большие амплитуды между ночными и дневными температурами. Так, 25 марта в столице минимальная температура была 8 градусов мороза, а в разгар дня воздух прогрелся до 9 градусов тепла. По мере смещения антициклона на восток Беларусь окажется на его западной, более теплой окраине, и морозы станут слабее, дни теплее, при этом появятся облака. Поэтому в пятницу, 27 марта, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный ночью слабый, днем - умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от нуля до минус 6 градусов, местами до минус 8. Дневная температура будет плюс 10-16 градусов.

В субботу, 28 марта, погоду в Беларуси продолжит формировать область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью будет минус 3 - плюс 4 градуса. Днем воздух прогреется до 11-17 градусов.

С воскресенья, 29 марта, погода начнет меняться. Атмосферное давление станет падать, власть над погодой в дневные часы возьмет атмосферный фронт. Уплотнится облачность. Ночью еще обойдется без осадков, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Ночью и утром кое-где будет слабый туман. Юго-восточный ветер сменится на северо-западный, ночью будет умеренный, а днем порывистый. Ночью температура будет от нуля до плюс 5 градусов. Днем - от 3 градусов тепла по северо-западу до плюс 16 по юго-востоку страны.

В начале следующей недели погодные условия будет определять неустойчивая холодная воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы. Ночью температура воздуха будет минус 5 - плюс 2 градуса, днем от нуля до 7 градусов тепла. Ощущение холода усилит порывистый северный ветер. Местами пройдут кратковременные осадки в основном в виде мокрого снега, в отдельных районах снова землю припорошит снегом, на отдельных участках дорог возможна гололедица. 26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси к концу недели снова похолодает, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Безоблачную тихую погоду формирует антициклон с центром над страной. Характерной особенностью погоды в прошедшие дни стали большие амплитуды между ночными и дневными температурами. Так вчера, 25 марта, в столице минимальная температура была 8 градусов мороза, а в разгар дня воздух прогрелся до 9 градусов тепла. По мере смещения антициклона на восток Беларусь окажется на его западной, более теплой окраине, и морозы станут слабее, а дни теплее и при этом появятся облака. Поэтому в пятницу, 27 марта, ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер восточный ночью слабый, днем - умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от нуля до минус 6 градусов, местами до минус 8. Дневная температура будет плюс 10-16 градусов.

В субботу, 28 марта, погоду в Беларуси продолжит формировать область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер будет восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью будет минус 3 - плюс 4 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 11-17 градусов.

С воскресенья, 29 марта, погода начнет меняться. Атмосферное давление станет падать и власть над погодой в дневные часы возьмет атмосферный фронт. Уплотнится облачность. Ночью еще обойдется без осадков, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Ночью и утром кое-где будет слабый туман. Юго-восточный ветер сменится на северо-западный, ночью будет умеренный, а днем порывистый. Ночью температура будет от нуля до плюс 5 градусов. Днем температура будет колебаться от 3 градусов тепла по северо-западу до плюс 16 по юго-востоку страны.

В начале следующей недели погодные условия будет определять неустойчивая холодная воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы. Похолодает. Ночью температура воздуха будет минус 5 - плюс 2 градуса, днем от нуля до 7 градусов тепла. Ощущение холода усилит порывистый северный ветер. Местами пройдут кратковременные осадки в основном в виде мокрого снега, в отдельных районах снова землю припорошит снегом и на отдельных участках дорог возможна гололедица. Апрель стартует холодной погодой.