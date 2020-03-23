В Беларуси будут проводить экспресс-тесты на COVID-19

"Китайская Народная Республика нам передает 1008 панелей для постановки экспресс-тестов. Поэтому в ближайшее время у нас будут и экспресс-тесты", - рассказала Елена Богдан.

Елена Богдан подчеркнула, что у Беларуси налажено взаимодействие не только с ВОЗ, но и другими зарубежными коллегами, в том числе с китайскими специалистами. Поэтому по мере поступления информации о новом коронавирусе сразу же принимались необходимые меры по его предупреждению.

- У нас было несколько телемостов с коллегами из Китая и Италии, - отметила Елена Богдан. - С учетом всего этого опыта была разработана инструкция по диагностике и ведению пациентов с коронавирусной инфекцией, начиная с бессимптомного носительства и заканчивая лечением, если это понадобится, тяжелых пневмоний с использованием дыхательного оборудования.

Замминистра также рассказала, что в целом по стране есть более 80 тыс. койкомест для приема пациентов. Часть мест может быть перепрофилирована для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. В стране более 2 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких, 1,5 тыс. наркозно-дыхательных аппаратов, которые при необходимости тоже могут быть использованы для оказания медицинской помощи таким пациентам.

В фармацевтической сети созданы необходимые запасы лекарственных средств до четырех месяцев в случае разного развития ситуации. Есть также запас защитной одеждой для медицинских работников.