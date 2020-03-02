В Беларуси 3 марта ожидаются Дожди и до +15°С, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Облачно с прояснениями будет во вторник. На большей части территории страны ночью и утром пройдут дожди, днем по северу - небольшие кратковременные дожди. Слабый туман ожидается в отдельных районах ночью и утром. Прогнозируется южный ветер 4-9 м/с.

От минус 1 до плюс 5 составит температура воздуха ночью, днем - от плюс 5 по северу до 15 градусов тепла по югу страны.

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