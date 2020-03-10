В Беларусь возвращается зима? К выходным похолодает

Как сообщают синоптики Белгидромета, к выходным в Беларуси существенно похолодает: днем температура воздуха составит от -3 до +2°С, а в ночные часы – от -2 до -9°С. Ожидаются снег и метель.

Во вторник, 10 марта, ожидается облачная с прояснениями погода. Днем от +5 до +7°С, вечером +4..+6°С. Ветер южный, юго-западный 3-5 м/с.

В среду, 11 марта, ночью и утром облачно и без осадков, днем возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный, временами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью от +3 до +5°С, днем +5..+7°С.

В четверг, 12 марта, ночью и утром облачно с прояснениями, днем и вечером возможны дожди. Ветер сильный порывистый, порывы могут достигать 19 м/с. Температура воздуха ночью от +2 до +4°С, днем — +7..+9°С.

В пятницу, 13 марта, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью возможен сильный мокрый снег, ближе к вечеру – дождь. Температура воздуха составит в ночное время +1..+3°С, днем — +2..+4°С. Ветер будет западный, сильный, порывистый. Порывы могут достигать 21 м/с.

В субботу, 14 марта, заметно похолодает. Ночью ожидается от +1 до +3°С, днем – 0..+2°С. Ожидается сильный мокрый снег, ближе к вечеру – метель. Ветер будет западный, северо-западный с порывами до 16 м/с.

В воскресенье, 15 марта, температура воздуха ночью опустится до -6..-8°С, пройдет снег, возможна метель. Днем будет облачно с пояснениями, а воздух прогреется от -1 до -3°С, к вечеру температура опустится до -9°С. Ожидается умеренный северный ветер 5-7 м/с.