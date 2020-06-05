В Беларусь прибыла вторая партия гуманитарной помощи из Польши для борьбы с эпидемией COVID-19.

На оформление в транспортно-логистический центр "Минск-Белтаможсервис-2" приехали 40 фур с общей массой груза 300 т, еще пять машин разгрузились в Лиде. Поляки передали маски, лекарства, тесты на коронавирус, средства индивидуальной защиты, а также аппараты ИВЛ. Как заявил накануне госсекретарь канцелярии польского премьер-министра Михал Дворчик, это крупнейшая партия гуманитарной помощи в истории современной Польши.

Груз был перевезен машинами Государственной противопожарной службы, Государственной полиции и Пограничной службы. Под Минском гуманитарную помощь из Польши встречали представители Министерства здравоохранения, Министерства иностранных дел и посольства Польши в Беларуси.

Как сообщалось, первая партия гуманитарной помощи прибыла в Беларусь 24 апреля. Тогда привезли дезинфицирующие средства (50 тыс. л), антисептики (30 тыс. л) и хирургические маски (100 тыс. штук), необходимые для борьбы с COVID-19.