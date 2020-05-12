В Беларусь поступили 100 тыс. экспресс-тестов на антитела к СOVID-19
belta.by 83 0
В Беларусь из Китая поступили 100 тыс. экспресс-тестов на антитела к СOVID-19. Они приобретены за средства граждан, которые были направлены на благотворительный счет Минздрава. Все тест-системы уже распределены по организациям здравоохранения.
также
-
В Беларусь поступили 100 тыс. экспресс-тестов на антитела к СOVID-19
-
10 тысяч экспресс-тестов на антитела к СOVID-19 поступят в медучреждения Могилевской области
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 11 мая. Официальная статистика
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 9 мая. Официальная статистика
-
В Беларуси снят запрет на вывоз марли, бинтов, ваты и масок