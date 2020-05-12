0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

COVID-19

В Беларусь поступили 100 тыс. экспресс-тестов на антитела к СOVID-19

belta.by 83 0

В Беларусь поступили 100 тыс. экспресс-тестов на антитела к СOVID-19

В Беларусь из Китая поступили 100 тыс. экспресс-тестов на антитела к СOVID-19. Они приобретены за средства граждан, которые были направлены на благотворительный счет Минздрава. Все тест-системы уже распределены по организациям здравоохранения.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости