В австралийском зоопарке родилась первая после пожаров в начале года коала

Напомним, лесные пожары прокатились по Австралии осенью-зимой 2019 и в начале 2020 года. Они уничтожили более 11,2 миллиона гектаров и нанесли серьезный ущерб местам обитания многих видов животных.

Больше всех пострадали коалы — их погибло несколько сотен тысяч, а то и миллион. Только на острове Кенгуру в пожаре сгорели 25 тысяч коал.

Эш стала первой коалой, которая родилась после пожара. Сейчас ей 5 месяцев, и она впервые вылезла из сумки матери.

— Верим, что появление на свет Эш означает начало нового сезона размножения коал, — рассказывают работники заповедника.