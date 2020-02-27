В «Академии 50+» проходят тематические курсы для людей «золотого» возраста

Не всегда выход на заслуженный отдых радует. Порой у молодых душой пенсионеров обостряются хронические заболевания, другие впадают в депрессию, а третьи просто не знают, что делать с обрушившейся на них свободой. Как же на­учиться радоваться жизни на пенсии? За ответом мы обратились в «Академию 50+», которая представляет собой тематические курсы для людей «золотого» возраста.

Торжественное открытие состоялось в декабре прошлого года, однако, по признанию организатора Светланы Красной, путь к созданию «Академии» был непростым.

– Двадцать лет я работала учителем русского языка и литературы в гимназии, но однажды поняла: нужно уходить, – рассказывает Светлана Анатольевна. – И оказалось, что когда человек оставляет работу, он становится никому не нужен. Дело не в том, что там окружали плохие люди, а в том, что у коллег жизнь идет дальше, они продолжают находиться в круговороте событий. Поэтому после ухода мое окружение резко сузилось.

Будучи человеком активным и позитивным, бобруйчанка просто не могла сидеть дома без дела, всегда чем-то себя занимала, являлась активным членом еврейской общины. А участие в международном женском «Проекте Кешер» открыло Светлане глаза на то, насколько важно в нашем городе такое общение по душам. Поэтому возникла идея создать клуб, рассчитанный на более широкую аудиторию. Проект «Я – женщина» проработал два года.

– Последние полгода клуб начал превращаться в терапевтическую группу, в которую люди приходили, чтобы рассказать о проблемах. Но я не психолог и не могла проводить такие занятия, да и сложилось четкое понимание, что это не то, к чему стремилась.

Люди продолжали обращаться к Светлане за помощью. Среди десятка проблемных тем и воп­росов очень актуальным и болезненным был «Как жить и что делать на пенсии?». Многие бобруйчанки плакали, потому что не могли представить жизнь без работы, ведь времени свободного появилось много, а что с ним делать, непонятно. Но самыми угнетающими были мысли о невостребованности, ненужности и одиночестве. А ведь большинство женщин в этом возрасте полны сил, энергии и желания вести активный образ жизни.

Так пришла идея создать «Академию 50+». К слову, в Беларуси это пятый подобный проект, например, более 11 лет «Университет золотого века» работает в Гродно. Туда Светлана с мужем Олегом ездила на стажировку.

– Это чудесный пример того, как устроена работа. За несколько дней мы познакомились с программой обучения, посмотрели на преподавателей и тех, кто посещает занятия, узнали, что интересует людей. Конечно, у нас свои особенности в преподавании, но модель используем такую же.

Несмотря на то что идея была, Светлана до конца не понимала, как все лучше организовать, и не видела людей, которым проект мог помочь. Бобруйчанок, которые приходили за помощью, интересовал немного другой формат. К тому же, тогда оплачивали одно занятие, могли сегодня прийти, а завтра нет. Но со временем это желание помочь окружающим сформировалось в четкий план. Именно поэтому в «Академии 50+» организовано обучение с занятиями, которые нельзя пропускать.

Стоит отметить, что на днях состоялось открытие второго семестра обучения, и количество курсов уже увеличилось с четырех до семи: теперь работают «Смарт-школа для начинающих», «Химия здоровья», «Путешествие во времени и пространстве», «Курсы рисования», «Второе дыхание», «Танцы» и «Приблизиться к искусству».

Для организаторов это некоммерческий проект. Студенты вносят за месяц занятий символическую плату, а полученные денежные средства уходят на помещение и необходимый для учебы материал.

– Хочется выразить огромную благодарность нашему тайм-клубу и его хозяйке за гостеприимство, а педагогам-специалистам – за творческий подход к обучению, душевность и внимание к студентам.

С каждым месяцем интерес к бобруйскому проекту только возрастает. Уже сегодня в «Академии» учатся более 30 человек. Люди приходят не только за знаниями, но и за общением. Ведь нам хорошо, не только когда узнаем что-то новое, но и когда чувствуем себя нужными и интересными, когда рядом друзья и единомышленники.