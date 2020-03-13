В администрации Ленинского района юным бобруйчанам вручили паспорта

Победители различных олимпиад и творческих конкурсов, отличники учебы, лидеры и активисты общественных молодежных объединений получили свой главный в жизни документ из рук главы администрации Ленинского района Александра Лисовского.

– Паспорт – путевка во взрослую жизнь, он дает больше прав, но и возлагает определенные обязанности, – отметил Александр Николаевич. – Хочу пожелать вам, дорогие ребята, чтобы ваша жизнь удалась, чтобы вы были успешными и востребованными. В добрый путь, успехов!

Поздравления и напутствия в адрес ребят так же прозвучали от заместителя начальника отдела по гражданству и миграции УВД Бобруйского горисполкома Валентины Шинкевич, председателя Ленинской районной ветеранской организации Тамары Турцевич.