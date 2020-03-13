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Общество

В администрации Ленинского района юным бобруйчанам вручили паспорта

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В администрации Ленинского района юным бобруйчанам вручили паспорта

В администрации Ленинского района в торжественной обстановке в рамках республиканской патриотической акции «Мы – граждане Беларуси» вручили паспорта 7 юным бобруйчанам.

Победители различных олимпиад и творческих конкурсов, отличники учебы, лидеры и активисты общественных молодежных объединений получили свой главный в жизни документ из рук главы администрации Ленинского района Александра Лисовского.
– Паспорт – путевка во взрослую жизнь, он дает больше прав, но и возлагает определенные обязанности, – отметил Александр Николаевич. – Хочу пожелать вам, дорогие ребята, чтобы ваша жизнь удалась, чтобы вы были успешными и востребованными. В добрый путь, успехов!
Поздравления и напутствия в адрес ребят так же прозвучали от заместителя начальника отдела по гражданству и миграции УВД Бобруйского горисполкома Валентины Шинкевич, председателя Ленинской районной ветеранской организации Тамары Турцевич.

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