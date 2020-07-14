Узнали, какие спектакли увидят бобруйчане 18 и 19 июля

18 июля в 18:00 театр приглашает на новую драму «Москоу Дримин». Главный герой – молодой человек, который испытывает внутренний дискомфорт от того, чем он занимается в жизни, ему хочется чувствовать свою необходимость, если можно так сказать – нужность. Это то, чего сейчас он не испытывает, и он решает уехать в Москву, уверенный в том, что там сумеет найти себя, ведь работу ему предложили интересную – в экскурсионном бюро «Незабываемая Москва»! А ещё у него завязываются нежные отношения с девушкой!

19 июля в 12:00 для маленьких зрителей состоится музыкальная сказка «Муха-Цокотуха». Праздник - вот основная идея спектакля. Праздник, в котором нуждается каждый человек: и маленький, и большой. Все происходит в сказочном мире, где живут разнообразные насекомые, ведущие активную жужжащую жизнь.

Веселая танцевальная сказка для юных зрителей учит ребят дружить, быть смелыми и готовыми прийти на помощь.

Летним вечером, 19 июля в 18:00, мы соберемся в малом зале театра, чтобы читать и слушать стихи Анны Ахматовой.

Поэзия Ахматовой – как сама жизнь: для многих прозрачна и близка до сердечной боли и в то же время – глубоко таинственна, непостижима.

Театр готовит так же множество других сюрпризов для своих зрителей. Следите за афишей на официальном сайте учреждения teatr-bobr.by и Вы точно ничего не пропустите. Свои отзывы Вы можете оставлять в любой из наших социальных сетей:

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