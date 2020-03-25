Узнали, где и по какой цене бобруйчане могут купить антисептический гель для рук местного производства

Антисептический гель для рук выпускает ОАО «Бобруйский завод биотехнологий». Как отметил заместитель директора по инновациям Владимир Матюшевский, предприятие наладило производство геля для рук с антисептическим действием на основе спирта. Он дезинфицирует руки, убивает микробы и бактерии.

В состав новинки входят этиловый спирт, глицерин, загуститель и парфюмерная отдушка. На бобруйском заводе производят 7 тысяч литров антисептического геля в сутки, однако есть возможность увеличить мощности.

Где жители Бобруйска могут купить гель?

Как сообщили в отделе сбыта предприятия, гель для рук «Чистые ручки» можно приобрести в специализированном магазине по адресу: ул. Орджоникидзе, рынок «Автостройпрестиж», торговое место № 11-н.

Цена за 1 л. – 7,20 рублей. Стоимость для юрлиц без НДС – 5 рублей.