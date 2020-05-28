Уже в июле откроется Бобруйская городская детская больница (дополнено)

Корреспонденты «БЖ» заглянули на значимый объект и узнали, как продвигаются дела.

– Все внутренние отделочные работы в здании больницы уже завершены, – доложил об обстановке начальник участка ГУКДП «Межрайонный домостроительный комбинат» Владимир Прудников. – В ближайшее время готовимся устанавливать мебель. Сейчас ведем отделочные работы по внешней части здания и благоустройству. На объекте работает 160 человек - это работники МДСК и субподрядной организации.

Строительство идет с опережением графика, все работы уже выполнены на 90%. А изюминкой здания среди прочего станет вентилируемый фасад, работы по установке которого ведутся уже на данном этапе. В чем же его особенность и преимущества?

– В утеплителе, – пояснил директор ГУКДП «Межрайонный домостроительный комбинат» Александр Тихановский. – Здесь для этого используется минеральная вата. Она постоянно вентилируется, не подвержена воздействию влаги, пара и грибков. На сегодняшний день это самая эффективная теплоизоляция здания. В это же время можно применять любое декоративное ограждение фасада. Оно будет металлическим с полимерным покрытием: очень прочное, не подвержено ни солнечному воздействию, ни осадкам и крайне долговечное, только гарантийный срок – до 15 лет. Стоит отметить и труд коллектива: команда работает с полной отдачей и пониманием того, что объект значим для города, ведь он касается детей.

Планом предусмотрено и благоустройство прилегающей к больнице территории. Будут здесь и малые архитектурные формы, и игровая площадка, и беседки для отдыха. И, конечно же, не обойдется без озеленения. Им уже занимается КУП ДЭП Бобруйска.

– Согласно проекту планируется высадить 35 деревьев – туй и кленов, около 1800 единиц кустарников различных наименований, а также 2400 единиц многолетних цветов: всего 200 кв метров клумб, – рассказал заместитель директора по озеленению КУП ДЭП Бобруйска Александр Марченко. – Работы уже начались и продвигаются по мере установки бордюрного камня и тротуарной плитки.

Кипят дела и внутри здания. Здесь над росписью стен уже во всю трудятся учащиеся выпускной группы Бобруйского государственного колледжа им. А.Е. Ларина.

– Тематика росписи подбиралась в соответствии с возрастом деток, которые здесь будут находится, – поделилась мастер высшей категории колледжа Татьяна Ермакова. – Будут изображены медвежата, зайчики, узнаваемые персонажи из наших сказок. Цветовая гамма подходит к фону стен, очень мягкая и не напрягающая взгляд. Все выдержано в едином стиле.

Дела на этом важном для города объекте идут складно – в этом мы убедились. Остается лишь пожелать удачного завершения работы всей команде, трудящейся на объекте.