Увеселительные заведения Бобруйска оштрафовали за невыполнение противоэпидемических мероприятий

Органы прокуратуры Могилевской области провели мониторинг мероприятий по профилактике вирусных инфекций в регионе. При его проведении прокурорами города Могилева и Бобруйска, а также прокурорами Кличевского, Осиповичского и Шкловского районов выявлен ряд нарушения при профилактических мероприятий по предотвращению распространения вирусных инфекций.

- В ряде случаев не выполняются противоэпидемические мероприятия на отдельных объектах торговли в областном центре, Славгородском, Горецком, Шкловском, Кличевском, Климовичском районах, - отметил Первый заместитель прокурора Могилевской области Николай Вульвач. - Нарушения санэпидзаконодательства выявлены на 27 объектах торговли. Самые распространенные - неиспользование работниками, осуществляющими выкладку продовольственных товаров, продавцами и кассирами медицинских масок и перчаток.

Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии в ходе проведения проверок установил несоблюдение противоэпидемических мероприятий в торговых объектах, предприятиях оказывающих парикмахерские услуги населению. В частности, отсутствие запаса дезинфицирующих средств для обработки поверхностей, антисептиков для обработки рук, отсутствие фиксации состояния здоровья работников в специальном журнале, в ряде случаев отсутствие оформления дистанцирования прикассовых зон.

- Кроме того, прокурорами Бобруйска, Могилева и Осиповичского района выявлены нарушения режима работы торгово-развлекательных заведений, - отметил Николай Вульвач. - По информации прокуратуры Бобруйска за несоблюдение требований ограничения работы торгово-развлекательных объектов после 23.00 в соответствии с решением облисполкома привлечены к административной ответственности (по статье 16.8 КоАП) руководители кафе «Мотор», игровых клубов «Ниагара» и «Фараон», суммы штрафов составили от 4 до 20 базовых величин.

В Могилеве выявлены нарушения режима работы в игровых клубах «Метелица», «Вулкан», «Фараон», «Адмирал» «Виктори», бильярдном клубе «Олимп», которые также осуществляли свою деятельность после 23.00. В отношении должностных лиц указанных заведений материалы направлены в Могилевский зонЦГЭ для рассмотрения вопроса о привлечении их к административной ответственности.

А, например, прокурор Осиповичского района по результатам проверки внес предписание директору ЧСУП «ЯкОЛДКомпани» о необходимости соблюдения запрета работы бара «БарБосс» после 23.00. Было установлено, что в апреле бар «БарБосс» осуществлял свою деятельность после 23 часов, а в один из дней около часа ночи в помещении бара было совершено тяжкое преступление. Житель Осиповичского района с использованием нунчак нанес удары в голову посетителю бара. В отношении виновного возбуждено уголовное дело.

- В соответствии со ст. 16.8 КоАП за нарушения санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур, установленных техрегламентами, саннормами и правилами, гигиеническими нормативами предусмотрен штраф до 30 базовых величин для физических лиц (до 810 рублей), для индивидуальных предпринимателей до 200 БВ. (до 5 400 руб.), для юрлиц до 500 Б.В. (до 13 500 руб.), - напомнил Николай Вульвач.