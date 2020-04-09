Увеличены нормы расходов на питание при проведении спортивно-массовых мероприятий

В Беларуси увеличены денежные нормы расходов на питание при проведении спортивно-массовых мероприятий, финансирование которых осуществляется за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов. Это предусмотрено постановлением Министерства спорта и туризма от 1 апреля 2020 года №14, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, нормы расходов на питание в сутки на одного человека для участников спортивно-массовых мероприятий, включенных в местные календарные планы проведения таких мероприятий, увеличены с Br5,3 до Br6,15, для участников спортивно-массовых мероприятий, включенных в республиканский календарный план их проведения, - с Br5,7 до Br6,6. А для участников международных мероприятий, включенных в республиканский календарный план, это норма увеличена с Br8,8 до Br10,2 включительно.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

belta.by