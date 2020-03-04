Увеличение тарифов взносов с 2021 года на профессиональное пенсионное страхование

С 01.01.2009 в Республике Беларусь введена система профессионального пенсионного страхования (далее – ППС) работников, занятых в особых условиях труда и отдельными видами профессиональной деятельности (далее – занятость в ОУТ). Система действует на принципе предварительного накопления средств на выплату профессиональных пенсий, в т.ч. досрочных пенсий.
Право на досрочную профессиональную пенсию возникает у работников, занятых в ОУТ при условии достижения определенного законодательством возраста, наличия требуемого профессионального стажа, а в некоторых случаях общего трудового стажа.
Пенсионные сбережения работников, занятых в ОУТ формируются из взносов на ППС, уплачиваемых работодателем. Сумма взносов зависит от размера тарифа, дифференцированного в зависимости от категории работников.
В целях повышения пенсионных сбережений Указом Президента Республики Беларусь № 15 от 17 января 2020 г. утверждены новые, увеличенные тарифы взносов на ППС. Норма вступит в силу с 01.01.2021.
|Категории работников
Действующие тарифы
Новые тарифы
|Трактористы, доярки, животноводы, геологи, водители пассажирского городского транспорта
2,3
6
|Летчики гражданской авиации
Диспетчеры, управляющие воздушными полетами
Бортпроводники
4,8
9
|Инженерно-технический состав гражданской авиации
2,3
6
|Артисты
(в зависимости от характера творческой деятельности)
4,8
9
|Спортсмены:
- члены национальных команд по видам спорта;
- другие, занимающиеся профессиональным спортом
4,8
2,6
9
6
|Медицинские и педагогические работники
1,5
4
Важно! Уплата взносов производится до достижения общеустановленного пенсионного возраста.Накопленные пенсионные сбережения используются на выплату профессиональных пенсий.
Отдел ППС Могилевского областного управления
Фонда социальной защиты населения, тел.80222296434