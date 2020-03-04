Увеличение тарифов взносов с 2021 года на профессиональное пенсионное страхование

С 01.01.2009 в Республике Беларусь введена система профессионального пенсионного страхования (далее – ППС) работников, занятых в особых условиях труда и отдельными видами профессиональной деятельности (далее – занятость в ОУТ). Система действует на принципе предварительного накопления средств на выплату профессиональных пенсий, в т.ч. досрочных пенсий.

Право на досрочную профессиональную пенсию возникает у работников, занятых в ОУТ при условии достижения определенного законодательством возраста, наличия требуемого профессионального стажа, а в некоторых случаях общего трудового стажа.

Пенсионные сбер­ежения работников, заняты­х в ОУТ формируются из взносов на ППС, уплачиваемых работодателем. Сумма взносов зависит от размера тарифа, дифференцированного в зависимости от категории работников.

В целях повышения пенсионных сбережений Указом Президента Республики Беларусь № 15 от 17 января 2020 г. утверждены новые, увеличенные тарифы взносов на ППС. Норма вступит в силу с 01.01.2021.

Категории работников Действующие тарифы

до 01.01.2021 Новые тарифы

с 01.01.2021 Трактористы, доярки, животноводы, геологи, водители пассажирского городского транспорта 2,3 6 Летчики гражданской авиации

Диспетчеры, управляющие воздушными полетами

Бортпроводники 4,8 9 Инженерно-технический состав гражданской авиации 2,3 6 Артисты

(в зависимости от характера творческой деятельности) 4,8

2,6

1,5 9

6

4 Спортсмены:

- члены национальных команд по видам спорта;

- другие, занимающиеся профессиональным спортом 4,8 2,6 9 6 Медицинские и педагогические работники 1,5 4

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Важно! Уплата взносов производится до достижения общеустановленного пенсионного возраста.Накопленные пенсионные сбережения используются на выплату профессиональных пенсий.

Отдел ППС Могилевского областного управления

Фонда социальной защиты населения, тел.80222296434