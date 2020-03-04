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Увеличение тарифов взносов с 2021 года на профессиональное пенсионное страхование

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Увеличение тарифов взносов с 2021 года на профессиональное пенсионное страхование

С 01.01.2009 в Республике Беларусь введена система профессионального пенсионного страхования (далее – ППС) работников, занятых в особых условиях труда и отдельными видами профессиональной деятельности (далее – занятость в ОУТ). Система действует на принципе предварительного накопления средств на выплату профессиональных пенсий, в т.ч. досрочных пенсий.

Право на досрочную профессиональную пенсию возникает у работников, занятых в ОУТ при условии достижения определенного законодательством возраста, наличия требуемого профессионального стажа, а в некоторых случаях общего трудового стажа.

Пенсионные сбер­ежения работников, заняты­х в ОУТ формируются из взносов на ППС, уплачиваемых работодателем. Сумма взносов зависит от размера тарифа, дифференцированного в зависимости от категории работников.

В целях повышения пенсионных сбережений Указом Президента Республики Беларусь № 15 от 17 января 2020 г. утверждены новые, увеличенные тарифы взносов на ППС. Норма вступит в силу с 01.01.2021.

Категории работников

Действующие тарифы
до 01.01.2021

Новые тарифы
с 01.01.2021

Трактористы, доярки, животноводы, геологи, водители пассажирского городского транспорта

2,3

6

Летчики гражданской авиации
Диспетчеры, управляющие воздушными полетами
Бортпроводники

4,8

9

Инженерно-технический состав гражданской авиации

2,3

6

Артисты
(в зависимости от характера творческой деятельности)

4,8
2,6
1,5

9
6
4

Спортсмены:
- члены национальных команд по видам спорта;
- другие, занимающиеся профессиональным спортом

4,8

2,6

9

6

Медицинские и педагогические работники

1,5

4

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Важно! Уплата взносов производится до достижения общеустановленного пенсионного возраста.Накопленные пенсионные сбережения используются на выплату профессиональных пенсий.

Отдел ППС Могилевского областного управления
Фонда социальной защиты населения, тел.80222296434

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