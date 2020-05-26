УВД Бобруйского горисполкома проводит конкурсный отбор кандидатов на имеющиеся вакантные должности

Вакансии среднего начальствующего состава (только для лиц мужского пола):

- инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ

- участковый инспектор милиции

Вакансии младшего начальствующего состава (только для лиц мужского пола):

- милиционер патрульно-постовой службы милиции;

- милиционер-водитель патрульно-постовой службы милиции;

- милиционер ИВС

Требования, предъявляемые к кандидатам

На службу в органы внутренних дел принимаются граждане:

- в возрасте до 28 лет (возможны исключения);

- имеющие образование, соответствующее предполагаемой должности;

- не привлекавшиеся к уголовной ответственности, а также систематические (более 5 раз) к административной ответственности (за исключением правонарушений, зафиксированных работающими в автоматической режиме специальными техническими средствами);

- признанные годными к службе в органах внутренних дел;

- отвечающие иным требованиям, предусмотренным законодательством о прохождении службы в органах внутренних дел.

Первоначальная подготовка осуществляется в учреждениях образования МВД Республики Беларусь:

- в течение 10 недель – для лиц, имеющих юридическое образование и планируемых к назначению на должности среднего начальствующего состава;

- в течение 14 недель – для остальных категорий.

Первоначальная подготовка осуществляется по месту прохождения службы:

- лиц, имеющих звания офицеров запаса;

- лиц из числа военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы) переведенных в органы внутренних дел;

- лиц из числа бывших военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы) в течение года со дня увольнения их с военной службы;

- лиц, являющихся спортсменами, включенными в списочные составы национальных команд по видам спорта.

За более подробной информацией обращаться в кадровое подразделение УВД Бобруйского горисполкома по адресу: г. Бобруйск, ул. Минская, д. 130-а, по тел. 8(0225)779800 или по тел. 8(0225)782845. Прием кандидатов осуществляется с 9.00 по 18.00 часов, обед с 13.00 до 14.00 часов.