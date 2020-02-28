Уважаемые акционеры БОАО «Дом обуви», 31 марта состоится очередное общее собрание*

«Уважаемые акционеры БОАО «Дом обуви»!

31 марта 2020 года состоится очередное общее собрание акционеров. Начало собрания в 09.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и основных направлениях развития Общества на 2020 год. Отчет о работе наблюдательного совета Общества в 2019 году. Об утверждении аудиторского заключения по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, заключения ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии хозяйственной деятельности Общества в 2019 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. О выплате дивидендов за 2019 год. Об утверждении направлений распределения прибыли Общества на 2020 год и 1 квартал 2021 года. О периодичности выплаты дивидендов в 2020 году. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии в 2020 году. О внесении изменений и (или) дополнений в Устав ОАО «Дом обуви» (утверждение новой редакции).

Регистрация участников собрания и их представителей в 08.15 в день и по месту проведения собрания (ул.М.Горького, 41) по предъявлению документа, удостоверяющего личность, представителям акционеров – доверенности и паспорту.

Дата составления реестра акционеров, имеющих право на участие в собрании – 02.03.2020 года.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по указанному адресу в период с 10 марта 2020 года с 10.00 до 15.30, а в день проведения собрания – в помещении, где оно проводится.

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Наблюдательный совет ОАО «Дом обуви»

УНП 700089660»