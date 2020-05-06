Утверждены Правила пожарной безопасности для жилых домов, садовых домиков и дач

В новой редакции правил определены обязанности в области обеспечения пожарной безопасности руководителей организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги – это ЖЭС, ЖРЭО; товариществ собственников и организаций застройщиков, осуществляющих обслуживание жилых домов (ЖСК, ПЖСК и т.п.); уполномоченных лиц по управлению общим имуществом совместного домовладения, участников совместного домовладения и граждан, владеющих жильем.

Правилами установлены требования к эксплуатации жилых домов и придомовой территории, садовых домиков, дач и земельных участков, представленных для ведения коллективного садоводства или дачного строительства, хозяйственных строений, электрооборудования, теплогенерирующих аппаратов, отопительных приборов, печей, а также к проведению огневых работ гражданами самостоятельно.

Ознакомиться с текстом Правил можно по ссылке. (https://mchs.gov.by/zakonodatelstvo-v-sfere-deyatelnosti-mchs/tnpa/ppb/)