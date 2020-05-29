УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Бобруйска» принимает помощь Красного креста

Первомайская организация Белорусского общества Красного Креста г.Бобруйска помогает работникам социальной службы: обеспечивает волонтеров и работников ТЦСОН средствами индивидуальной защиты для обслуживания пожилых граждан и инвалидов. Красным Крестом регулярно передаются маски, перчатки, мыло, дезинфицирующие растворы, медицинские респираторы и защитные костюмы. В период карантина в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов эта помощь особенно важна и необходима. Коллектив ТЦСОН от всей души благодарит Первомайскую организацию Белорусского общества Красного Креста за существенную поддержку. Надеемся на дальнейшее сотрудничество! Ведь в условиях непростой эпидемиологической обстановки в стране и мире наша помощь пожилым пенсионерам и инвалидам особенно важна!