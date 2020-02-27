Установлены цены на березовый сок нового сезона

В ближайшее время лесхозы Могилевщины (за исключением Краснопольского) планируют приступить к заготовке березового сока. За сезон планируется собрать около 2,5 тысяч тонн сока, примерно 310 тонн реализовать населению. Население может приобрести березовый сок на территории лесничеств, а также «добыть» его самостоятельно.

- Литр сока, который можно приобрести прямо на лесосеке обойдется в 24 копейки, - рассказали в Могилевском лесхозе. - Для этого нужно приехать в лесхоз, специалисты укажут, где в данное время идет заготовка, поехать и набрать сок с уже подсоченных берез. Есть возможность приобрести напиток непосредственно со склада лесхоза (из бочки) в свою тару – 36 копеек за литр. Также покупателям предложат уже разлитый сок: бутыли по 5 литров за 2 рублей 75 копеек и по 10 литров – 5 рубля 50 копеек.

Лесхозы Могилевской области планируют приступить к заготовке березового сока ориентировочно после 10 марта. По словам специалистов Могилевского государственного производственного лесохозяйственного объединения, пока активное сокодвижение не началось, пробные подсочки были сделаны, но сок пока «пузырится». Собирают же сок до момента распускания почек и формирования первых листьев березы.

- В первую очередь полученную продукцию лесхозов Могилевской области будут поставлять на перерабатывающие предприятия, - отметили собеседники. - В текущем сезоне уже поступили предварительные заказы от Быховского консервно-овощесушильного завода, «Оазис Груп» (Бобруйск), Осиповичского консервного завода. На экспорт планируется около 300 тонн. В прошлом году наибольшие объемы сока получили в Осиповичском районе (48% от всего количества), а также в Белыничском и Бобруйском.

В связи с началом периода сокодвижения Могилевский облкомитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает о необходимости соблюдения требований к заготовке и сбору сока, установленных законодательством. Заготавливать сок можно в насаждениях, предназначенных для рубок главного пользования, но не ранее чем за 5 лет до их рубки. А также на участках, отведенных для проведения прочих рубок и рубок промежуточного пользования в год рубки. При осуществлении заготовки березового сока юридические лица и ИП должны иметь лесной билет, выписанный юрлицом, ведущим лесное хозяйство. Получить информацию о таких участках можно в лесхозах и лесничествах.

Нарушение правил заготовки сока влечет предупреждение или наложение штрафа на физлицо в размере до 20 базовых величин, на ИП – до 100 Б.В., на юрлицо – до 500 Б.В. (Б.В. 27 рублей). Заготовка сока на особо охраняемых природных территориях -штраф на физлицо в размере от 4 до 35 Б.В., на ИП – до 100 Б.В., на юрлицо – до 500 Б.В. Осуществление заготовки сока в нарушение требований, предусмотренных лесным билетом влечет наложение штрафа в размере на ИП – от 10 до 150 Б.В., на юрлицо – до 300 Б.В.

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