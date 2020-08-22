Установлен новый мировой рекорд скорости интернета. Об этом сообщает издание New Atlas.

Британские и японские инженеры University College London, представляющие компании Xtera и KDDI Research, установили новый рекорд скорости интернета, который составил 178 Тб/сек. Этого достаточно, чтобы загрузить всю видеотеку Netflix за одну секунду.

Сообщается, что передавать сигнал с частотой 16,9 ТГц помогла новая технология,. Это значительно увеличивает пропускную способность оптико-волоконного кабеля. Отмечается, что для рекордных скоростей можно использовать существующие кабели. Необходимы только обновленные усилители через каждые 100 км кабеля.

На текущий момент граничная скорость интернета для обычного пользователя - 10 Гб/сек. Такая скорость доступна только некоторым жителям Японии, США и Новой Зеландии.

В мае 2020 года был установлен рекорд скорости интернета в 44,2 Тб/с.

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