Устанавливаются свидетели и очевидцы ДТП

Госавтоинспекцией УВД Бобруйского горисполкома устанавливаются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 17 августа 2020 около 9 часов 13 минут, вблизи дома 3 по улице 50 лет ВЛКСМ города Бобруйска, с участием велосипедиста и автобуса «МАЗ».

Гражданам, которым известны обстоятельства данного происшествия, просьба позвонить по телефону: 71-55-55 или 59-01-99.

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома.