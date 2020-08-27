Устанавливаются свидетели и очевидцы ДТП
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Госавтоинспекцией УВД Бобруйского горисполкома устанавливаются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 17 августа 2020 около 9 часов 13 минут, вблизи дома 3 по улице 50 лет ВЛКСМ города Бобруйска, с участием велосипедиста и автобуса «МАЗ».
Гражданам, которым известны обстоятельства данного происшествия, просьба позвонить по телефону: 71-55-55 или 59-01-99.
ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома.
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