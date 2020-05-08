Уроженец Бобруйска нашел наградной лист на своего отца‑партизана на сайте partizany.by

Уроженец Бобруйска Виктор Ананич нашел наградной лист на своего отца‑партизана на сайте partizany.by.

Партизаны… Они горели желанием бить врага. И с каждым боем становились все более закаленными и профессиональными воинами.

Когда началась война, крестьянскому пареньку Мише Ананичу из деревни Лютино, что в Кличевском районе, было всего 14. Он рвался бить фашистов, но отец успокаивал: «Погоди, взрослые и без тебя разберутся…» И все‑таки ему удалось стать и партизаном, и бойцом Красной Армии.

Кличев был захвачен фашистами 5 июля 1941 года. Директор местного краеведческого музея Наталья Храменкова рассказывает, что в этот же день в лесу возле деревни Развадово состоялось заседание Кличевского райкома партии. На нем было утверждено пять патриотических групп, которые спустя две недели объединились в первый партизанский отряд. Командиром стал кадровый офицер, старший лейтенант Бородин. Вскоре он отправился через линию фронта, чтобы догнать свою часть. Отряд возглавил местный житель, директор средней школы Игнат Изох. В его отряде было 30 человек. Уже к началу 1944 года Кличевская зона стала одной из самых крупных в Беларуси по количеству партизан. Число народных мстителей достигало 18.000 человек. И не случайно этот край тогда нередко называли Малой советской землей.

Михаил Ананич, как свидетельствует наградной лист на сайте partizany.by, стал полноправным партизаном 10 октября 1943 года. Ему было всего 16 лет, но он, приученный с раннего детства к нелегкому крестьянскому труду, мало в чем уступал своим взрослым товарищам. Участвовал в диверсиях на железной дороге и шоссе, плечом к плечу шел в бой с уже опытными партизанами, в атаку на вражеские гарнизоны. В наградном листе есть такие строки: «2 июня 1944 г. в районе д. Орлино в бою убил 7 немецких солдат и офицеров… 22 мая 1944 г. тов. Ананич убил немецкого офицера... Достоин правительственной награды, медали «Партизану Отечественной войны» II степени». Подписали документ командир Кличевского соединения Игнат Изох и командир партизанского отряда Василий Ананич. В отряде, где служил Михаил, было несколько Ананичей. Все они, как сегодня нам рассказывает сын партизана, член Совета Республики Национального собрания Виктор Ананич, в той или иной степени являлись родственниками: «Я знаю, что у моих дедов и прадедов были большие семьи. Все они вышли из деревни Лютино и далее уже расселились по всей Беларуси».

Виктор Михайлович признается, что впервые наградной лист на своего отца увидел пару дней назад: «Это было некое провидение. ОАО «АСБ Беларусбанк» (В.М. Ананич является председателем правления. — Прим. авт.) — официальный партнер выставки «Партизаны Беларуси», и мы помогали ее организовывать, а оказалось, что там документы по моему отцу есть. Когда мне показали его наградной лист 1944 года с сайта partizany.by, появилось ощущение, будто я лично переживаю события тех лет. Я жалею только об одном: не успел подробно расспросить отца, маму, бабушку и дедушку о тех суровых днях. Отец был очень скромным человеком и не любил рассказывать о своих партизанских годах и о службе на передовой в регулярной Красной Армии».

Летом 1944 года Михаила Ананича мобилизовали, и он с боями дошел до Кенигсберга.

После войны до самой пенсии работал вулканизаторщиком на Бобруйском заводе резинотехнических изделий. Ушел от нас в 1981 году. Скромно жил, скромно умер.

— Я горжусь историей моей семьи и делаю все возможное, чтобы передать память своим детям и внукам. Кстати, недавно водил внучат в родном Бобруйске показать им монумент в память о жертвах и узниках Бобруйского концлагеря. Рассказал, как моя бабушка за обручальное золотое колечко пыталась вызволить из‑за колючей проволоки мою маму… Это нельзя забывать. Это надо им, мне, моим близким и всем нам. Ведь наш долг — помнить о войне и быть благодарными тем, кто не щадя жизни сражался за мир на земле. Еще раз огромное спасибо проекту «Партизаны Беларуси». Вы делаете великое и важное дело, — признался Виктор Михайлович.