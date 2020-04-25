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Уровень заболеваемости ОРВИ продолжает снижаться в Могилевской области

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Уровень заболеваемости ОРВИ продолжает снижаться в Могилевской области

Показатель заболеваемости острыми респираторными заболеваниями продолжает снижаться в Могилевской области. За прошедшую неделю этот показатель стал ниже на 27 %.

-  Заболеваемость ОРВИ на территории области по-прежнему  находится на неэпидемическом уровне, - отметила замглавврача областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Булай. - В структуре заболевших  преобладает взрослое население (около 60%).  Заболеваемость обусловлена вирусами не гриппозной этиологии.

Впереди нас ждут длинные выходные. Минздрав и санэпидслужба Могилевской области призывает людей остаться дома на большие праздники, не посещать кладбища, и в очередной раз напоминает о необходимости выполнения санитарно-гигиенических правил и рекомендаций (личная гигиена, социальное дистанцирование, сведение к минимуму контактов  и т.д.).Показатель заболеваемости острыми респираторными заболеваниями продолжает снижаться в Могилевской области. За прошедшую неделю этот показатель стал ниже на 27 %.

-  Заболеваемость ОРВИ на территории области по-прежнему  находится на неэпидемическом уровне, - отметила замглавврача областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Булай. - В структуре заболевших  преобладает взрослое население (около 60%).  Заболеваемость обусловлена вирусами не гриппозной этиологии.

Впереди нас ждут длинные выходные. Минздрав и санэпидслужба Могилевской области призывает людей остаться дома на большие праздники, не посещать кладбища, и в очередной раз напоминает о необходимости выполнения санитарно-гигиенических правил и рекомендаций (личная гигиена, социальное дистанцирование, сведение к минимуму контактов  и т.д.).

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