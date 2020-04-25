Уровень ответственности. В Бобруйске проходит республиканский субботник.
47 0
3+
Чудесная погода выдалась в эту субботу, и бобруйчане не упустили возможность этим воспользоваться - дружно вышли на субботник. Город ждет открытия детского садика на 7-м микрорайоне, а благоустройством там занимался сегодня председатель Бобруйского горисполкома с командой.
Читайте
также
также
-
Уровень ответственности. В Бобруйске проходит республиканский субботник.
-
Прошел финальный этап акции по уборке Бобруйской крепости
-
В Бобруйске движение автобусов №13а и №13в отдельными рейсами продлевается до кладбища д. Ломы
-
Активисты Бобруйской городской организации БРСМ провели акцию, посвященную 75-летию Великой Победы
-
Бобруйчане примут участие в республиканском субботнике 25 апреля
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости