Уровень ответственности. В Бобруйске проходит республиканский субботник.

Чудесная погода выдалась в эту субботу, и бобруйчане не упустили возможность этим воспользоваться - дружно вышли на субботник. Город ждет открытия детского садика на 7-м микрорайоне, а благоустройством там занимался сегодня председатель Бобруйского горисполкома с командой.