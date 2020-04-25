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Город

Уровень ответственности. В Бобруйске проходит республиканский субботник.

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Уровень ответственности. В Бобруйске проходит республиканский субботник.

Чудесная погода выдалась в эту субботу, и бобруйчане не упустили возможность этим воспользоваться - дружно вышли на субботник. Город ждет открытия детского садика на 7-м микрорайоне, а благоустройством там занимался сегодня председатель Бобруйского горисполкома с командой.

         

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