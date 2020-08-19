Урок арифметики. Что почем на «Школьном базаре»

С 11 августа в Бобруйске заработал «Школьный базар» под открытым небом, который расположился на улице Социалистической (пешеходная зона от ул. К. Маркса до ул. Дзержинского).

В традиционной ярмарке принимают участие более 20 субъектов хозяйствования. Покупателям предлагается широкий ассортимент товаров: швейные и трикотажные изделия для школьников, обувь, канцелярские принадлежности, кож­галантерея. Производители – Беларусь, Турция, Россия, Китай. Ценовая политика демократичная. К примеру, рубашки и гольфики можно приобрести от 15 рублей, брюки и сарафаны – от 30. Цены на школьные рюкзаки варьируются от 15 до 90 рублей: как говорится, на любой вкус и карман. Дневники в твердом переплете стоят 2 руб., в мягком – 1, полуобщие тетради – от 70 копеек, тонкие – от 13 коп.

Ярмарка работает ежедневно с 9.00 до 16.00, выходной день – понедельник. Кроме того, у магазина «Универмаг» БОАО «Промторг» (ул. Горького, 29) тоже организована работа «Школьного базара» ежедневно с 11.00 до 16.00 без выходных. Запастись впрок нужными вещами на специализированных площадках можно будет до 6 сентября.

Отметим, что школьные базары будут работать в крупных городах и районных центрах по всей Могилевской области. Всего по региону организовано около 65 таких площадок под открытым небом. Магазины тоже готовы обеспечить повышенный спрос на одежду, обувь, письменные принадлежности и рюкзаки для школьников. Покупатели смогут приобрести необходимые для нового учебного года товары со скидкой.