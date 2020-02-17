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Общество

Управление по образованию горисполкома возглавила Елена Сергеевна Лисица

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Управление по образованию горисполкома возглавила Елена Сергеевна Лисица

Согласно распоряжению председателя Бобруйского горисполкома с 17 февраля 2020 г. на должность  начальника управления по образованию горисполкома  назначена  Лисица Елена Сергеевна, 1986 года рождения. До назначения Елена Сергеевна работала главным специалистом управления по образованию  горисполкома.

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