Управление по образованию горисполкома возглавила Елена Сергеевна Лисица
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Согласно распоряжению председателя Бобруйского горисполкома с 17 февраля 2020 г. на должность начальника управления по образованию горисполкома назначена Лисица Елена Сергеевна, 1986 года рождения. До назначения Елена Сергеевна работала главным специалистом управления по образованию горисполкома.
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