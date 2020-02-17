Управление по образованию горисполкома возглавила Елена Сергеевна Лисица

Согласно распоряжению председателя Бобруйского горисполкома с 17 февраля 2020 г. на должность начальника управления по образованию горисполкома назначена Лисица Елена Сергеевна, 1986 года рождения. До назначения Елена Сергеевна работала главным специалистом управления по образованию горисполкома.