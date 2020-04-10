Уникальный тысячелетний шлем вернулся в фонд Бобруйского краеведческого музея

Уникальный шлем с тысячелетней историей нашли 4 апреля 2019 года в затоке правого берега реки Березины. Это сенсационное событие стало знаковым не только для Бобруйска, но и для мира. Ведь аналогов этому шлему известно всего несколько.

Находка сохранилась в таком хорошем состоянии лишь благодаря тому, что все это время находилась во влажной среде без доступа кислорода. Но несмотря на это шлему требовалась реставрация. Без нее он бы погиб.

– Это предмет элитного воинского вооружения периода второй половины Х, первой половины XI веков, – напомнила нам старший научный сотрудник музея Инна Овсейчик. – К сожалению, мы не знаем, кто его сделал и кому он принадлежал. Хотя есть версия, что шлем был собственностью князя Изяслава, но подтверждения этой информации нет.

Около года заняла реставрация шлема, которой занимались сотрудники музея истории Великой Отечественной войны. Теперь уникальная находка вернулась в фонды Бобруйского краеведческого музея, в планах которого создать специальную витрину, чтобы шлем нашел достойное место среди экспозиций.

О том, когда бобруйчане смогут познакомиться с артефактом, сотрудники музея сообщат дополнительно.