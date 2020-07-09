Умеренно теплая погода ожидается в первой половине следующей недели в Могилевской области

По предварительному прогнозу Могилевоблгидромета, в первой половине следующей недели в Могилевской области ожидается умеренно теплая погода, временами дожди, местами грозы.

13 июля (понедельник): преимущественно по области дожди. Местами грозы.

Ночью +9_+14°С, днем +20_+25°С.

14-15 июля (вторник-среда): временами дожди.

Ночью +9_+14°С; днем +15_+20°С, в отдельных районах до +22°С.

Завтра, в пятницу 10 июля, переменная облачность. Ночью без осадков. Днем местами по области, в основном по западу, кратковременные дожди, возможны грозы. Во второй половине дня в Могилеве возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 30-40%). Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный ночью слабый, утром и днем 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью по области +7_+12°С, в Могилеве +9_+11°С. Днем +20_+25°С и +22_+24°С соответственно.

Синоптики напоминают, прогноз погоды на неделю уточняется суточными прогнозами погоды.

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