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Общество

Умер известный боксер и тренер Анатолий Березюк

mogilevnews.by 134 0

Умер известный боксер и тренер Анатолий Березюк

Известный белорусский боксер и тренер Анатолий Березюк скончался на 70-м году жизни, сообщили в Белорусской федерации бокса.

Анатолий Березюк - мастер спорта международного класса, двукратный чемпион СССР, обладатель Кубка СССР, победитель и призер различных всесоюзных и международных турниров. После завершения спортивной карьеры работал тренером в родном Бобруйске, был вице-президентом Ассоциации профессионального бокса Беларуси.

В БФБ отметили, что Анатолий Березюк внес огромный вклад в развитие бокса в Беларуси. Белорусская федерация бокса выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью Анатолия Березюка.

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