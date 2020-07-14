Уйти нельзя – останься! Трогательные истории спасения уличных животных

Кто не встречал бездомного котенка на улице? Одни пройдут мимо, другие поищут в кармане монеты и покормят беднягу, третьи же подарят бесприютному дом. Корреспондент «БЖ» узнала трогательные истории спасения уличных животных.

Вата и заваренный чай, или одинна­дцать лет верной дружбы

– Летние лучи солнца из раскрытого настежь окна манили на улицу, – вспоминает Кристина Стельмак. – Позав­тракав под пристальным взглядом мамы, я быстренько надела красное в белый горошек платьице и вылетела во двор. Радости не было предела: успела занять старые дворовые качели!

Веселье прервал слабый писк. Так я нашла маленького котенка. Он сидел на дереве и жалобно мяукал. Игравшие рядом мальчики помогли опустить зверька на землю. Котенок не мог открыть глаза из-за засохшего гноя. Девочки, которых тоже привлекло мяуканье, принесли из дома вату и крепко заваренный чай. Мы обработали глаза найденыша.

Я решилась взять котенка, хотя знала, что мама будет недовольна. Оказалось, что я приютила девочку. Сначала она была неактивна и постоянно молчала – мы думали, что кошка больна. Но скоро к ней вернулась свойственная котятам игривость.

Прошло 11 лет. А признательная Алиса до сих пор с любовью мурчит на нашем белом диване.

«Не трогайте! Это моя собака!»

– Каждый год мама, когда была маленькой, ездила к бабушке в Думановщину, – рассказала Янина Чмара. – В то время по улицам деревни разгуливали бездомные собаки. Ежедневно мама тайком уносила лишнюю сосиску или кусочек мяса и отдавала первым попавшимся животным.

Количество бродяг привлекло в деревню организацию по отлову собак. Мама, боясь, что ее питомцев усыпят, покупала на свои детские сбережения ошейники. Она заботливо надевала на шеи бродяг спасительные ремешки. Когда же маме удавалось встретить рабочих отлова, она уверяла: «Не трогайте! Это моя собака!»

Мы живем в частном доме, и наш двор – настоящий зоопарк: псы Тошка и Гольф, кошки Милка, Алиса и Нэнси, вечерами заглядывают ежи. Однажды мы нашли маленького ежика, покалеченного нашими кошками. Колючий гость жил в коробке до полного выздоровления, затем мы с мамой отпустили его на волю.

Тигриный комок на обочине

– Брат уверенно вел машину, я же смот­рела на пролетающие мимо пейзажи, – поделилась Карина Сулейманова. – Остановка. Мое внимание привлек необычный комок на обочине. Котенок! Мы увезли бедолагу с собой.

Дома я вымыла грязного кота, пыталась покормить, но котик боялся и ничего не ел. Окрас его шерсти напоминал тигра, поэтому новый питомец получил кличку Тигр. Когда зверек подрос, мы поняли, что все это время растили не кота, а милую кошечку. Я решила чуточку преобразить имя «экс-кота». Теперь в нашем доме жила любимица Тигра.

Сейчас это статная кошка с блестящей шерстью тигриного окраса, расхажива­ющая по дому с видом полноправной хозяйки. Но ей так и не удалось преодолеть прежние страхи.

«Почему бы и нет?»

– Первого сентября я возвращалась домой после торжественной линейки, – говорит Вероника Заглубоцкая. – Не успела пройти и половины пути, как за мной увязался котенок. В голове промелькнула мысль: «Почему бы и нет?» Я принесла котенка домой. Родители протестовали: в семье уже жили коты и собаки. Вдобавок животные не приняли новую соседку.

Я уговорила родителей. Кошечка была слишком маленькой, чтобы есть самостоятельно, и я с помощью шприца кормила ее молоком. Питомица долго жила у нас и даже родила двух котят.

Спустя два года я гуляла с подругой во дворе, который стоит перед лесом. Мы услышали слабый писк. Подружка быстро сбегала в лес и принесла кошечку. Родители согласились приютить маленькую Варвару, и сейчас кошка живет с нами.

Однажды мама помогла зайчонку, который застрял между камнями около работы. Заяц Баффи был настолько крохотный, что мама сделала вывод: ему пару недель. Мы откормили зайчика и, последовав советам из интернета, старались выгуливать животное во дворе. Когда же Баффи окреп, мама отпустила его в лес: заяц, как-никак, дикое животное.

Сейчас с нами живут две собаки. Одну мы взяли у соседей, что раздавали маленьких щенков. Вторая же часто заглядывала во двор, чтобы пообщаться с новичком. Теперь наш дом охраняют дружные Басик и Джек.

«В Канаде я спасла Беллу, а в Беларуси – Белку»

– Двоюродная тетя приехала в гости из Канады в 2016 году, – вспоминает Анна Прилуцкая. – Она решила сходить на кладбище, чтобы прибрать могилы родственников. Там и встретила измученного голодом котенка. Кошечка прибилась к женщине и не отставала от нее ни на шаг, хотя кладбище и дом расположены на разных концах города. Тогда тетя решила приютить кошку. Мы отмыли маленький серый комочек – шерсть бедняжки стала белоснежной. У нас уже жила кошка, поэтому тетя отдала малютку бабушке и оставила деньги на стерилизацию.

Тетушка дала кошке имя. Она говорила: «В Канаде я спасла собаку Беллу, а в Беларуси – кошку. Хочу, чтобы имена были созвучны. На белорусский лад – Белка».

У Белки гноились глаза, поэтому тетя Кристина постоянно звонила бабушке по видеосвязи и, можно так сказать, общалась с кошкой, справлялась о здоровье питомицы. Сейчас животному лучше. И самое классное, что заботу об этой кошечке проявляют и тетя Кристина, и мы, и бабушка.

К слову, фотографии Белки сделаны специально для тети Кристины, чтобы она убедилась в ухоженности своей подопечной.

Маленькая туристка и Бродяга

– Мама влюблена в горы, поэтому целью нашего путешествия стал Крым, – рассказала Анастасия Анишина. – Поезд отбывал рано утром. Папа, растроганный разлукой, обнял нас за минуту до отправления. Мне было 10 лет.

В Феодосию мы прибыли поздно вечером. Пожилой феодосиец предложил маме жилье. У старичка с женой был участок с жилыми постройками. Мама сняла отдельный домик.

Мы возвращались с пляжа и заметили у калитки бездомного пса. На обед мама подала курицу, и, конечно же, сразу после второго блюда я вылетела на улицу с куриными косточками в руках. Так началась наша дружба. Свободное время я коротала за калиткой в компании Бродяги.

Через пару дней к нам присоединился еще десяток собак. Странное зрелище: маленькая светловолосая девочка с сия­ющей улыбкой в окружении крупных бродячих псов. Пришло время отъезда. Хозяин двора приютил моего питомца, а я обещала, что вернусь.

Прошло два года. Родители и я шли знакомой улицей. Но четвероногого друга мы так и не нашли.