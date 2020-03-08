Ученые: кофеин не прибавит креативности

Кофеин (один из основных активных компонентов не только кофе, но также и, например, чая и масла какао) считается одним из самых распространенных стимуляторов центральной нервной системы. Его эффект, в основном, психостимулирующий: при потреблении кофеина, как известно, снижается сонливость, а также улучшается концентрация внимания и время реакции. Эффект этот, однако, не долгий (в среднем — пара часов), плохо восстановимый (после достижения определенного порога пить кофе для бодрости уже бессмысленно), а также не без негативных последствий: чрезмерное употребление кофеина может вызвать состояние психоза у здоровых людей, а также ухудшить его при некоторых психических расстройствах (например, шизофрении).

Источник: nplus1.ru

Часто кофеин используют и для повышения продуктивности — как из-за его бодрящего эффекта, так и из-за его влияния на когнитивные способности. Продуктивность, однако, — переменная многофакторная, и потребление кофеина может по-разному влиять на каждую из ее частей. Дарья Забелина (Darya Zabelina) из Университета Арканзаса и Пол Сильвия (Paul Silvia) из Университета Северной Каролины в Гринсборо решили сосредоточиться на том, как кофеин влияет на продуктивность в решении креативных задач.

Для этого они провели эксперимент, в котором приняли участие 88 добровольцев: все они потребляли кофеин в умеренных количествах, в основном — около двух чашек кофе в день. До начала эксперимента участников попросили воздержаться от содержащих кофеин напитков и продуктов, а в день исследования их разделили на две группы: в одной участники приняли 200 миллиграммов кофеина в капсуле, а во второй — аналогичную капсулу с плацебо.

До приема капсулы и в течение 20 минут после (время, необходимое для того, чтобы вещество начало действовать) участники заполняли опросы о собственном настроении. Через 20 минут после приема либо кофеина, либо плацебо участники выполнили три теста. Первый тест — на дивергентное, или творческое мышление: в нем участников попросили составить список проблем, которые могут возникнуть у человека, передвигающегося по земле или воздуху без транспорта. Креативность в таком тесте оценивается по двум параметрам: количество ответов и то, насколько они новые по сравнению с теми, которые дают другие участники.

Второй тест — на конвергентное мышление, то есть способность к быстрому решению задач. В этом тесте участникам давали три слова, в которых им необходимо было найти что-то общее: скажем, объединяющее их слово или общие лексические особенности (например, три слова могли быть синонимами). Наконец, в третьем тесте оценивалась рабочая память участников: им необходимо было запомнить и воспроизвести появляющиеся на экране слова в зависимости от требуемой категории (например, вспомнить слова, которые относятся к категории «животные»). Кроме того, участников также попросили оценить их собственное отношение к потреблению кофеина: например, ответить на вопрос, считают ли они, что кофе или другие напитки с кофеином делают их продуктивнее.

Участники из активной экспериментальной группы (те, которые принимали кофеин) решили значительно больше задач на конвергентное мышление, чем группа, которая принимала плацебо (p = 0,021). С другой стороны, на дивергентное мышление кофеин не повлиял: результаты для обеих групп статистически не различались (p > 0,4). Также кофеин не повлиял на рабочую память (p = 0,679). При этом то, полагали ли участники, что они принимают либо кофеин, либо плацебо, на результаты не влияло.

Исследователи, таким образом, показали, что кофеин в действительности может улучшить продуктивность в решении задач, но при этом никак не влияет на креативное мышление. Такой эффект вполне объясним: исследования показывают, что повышенная креативность связана с активностью мозга в альфа-диапазоне, характерной для состояния спокойного бодрствования. Кофеин, будучи стимулятором, ингибирует активность в альфа-диапазоне, что, по-видимому, и приводит к снижению креативности.

Также креативно мыслить не помогает прослушивание музыки: это год назад выяснили британские ученые. Касается это, однако, только задач, связанных с языком.