Ученые хотят изучить предрасположенность белорусов и россиян к коронавирусу, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Александр Кильчевский.

"Мы планируем по меньшей мере два серьезных проекта в генетическом плане. Первый - исследование самого вируса как такового, как он мутирует на территории Беларуси", - рассказал Александр Кильчевский.

Коме того, белорусские ученые планируют провести совместные исследования с российскими коллегами. "Мы уже об этом договаривались, чтобы сравнить предрасположенность белорусов и россиян к коронавирусу. Потому что есть некая специфика, возможно, вы в интернете встречали, что по-разному болеют китайцы, итальянцы и так далее. Эту специфику мы хотим изучить с российскими коллегами", - пояснил Александр Кильчевский.

Национальная академия наук Беларуси и Российская академия наук проводят сегодня видеоконференцию "Коронавирусная инфекция: фундаментальные, клинические и эпидемиологические аспекты. Социально-экономические вызовы здравоохранению".

Участники конференции рассматривают фундаментальные аспекты изучения коронавирусной инфекции, разработку новых технологий профилактики, диагностики и лечения, современные подходы к выработке комплексных стратегических решений по работе в неблагоприятных условиях, новые направления исследований НАН Беларуси и РАН по борьбе с COVID-19.

Ученые обсуждают возникновение, эволюцию и эпидемиологию коронавирусов, клинические аспекты ведения пациентов, показатели системы иммунитета, разработку потенциальных ингибиторов методами виртуального скрининга, молекулярного моделирования и химического синтеза.

belta.by