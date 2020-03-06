Участок ремонта автодороги Могилев-Чериков-Костюковичи можно будет объехать

С 9 марта 2020 года для проведения работ по реконструкции будет закрыто движение по автодороге Р-122 Могилев – Чериков – Костюковичи на участке от поворота на деревни Малая Боровка до пересечения с автодорогой М-8 граница Российской Федерации – Витебск – Гомель – граница Украины.

Объезд будет организован по Витебскому проспекту, через деревню Любуж с выездом на автодорогу М-8 и далее на Р-122.

Ориентировочный срок выполнения работ – 4 месяца.

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