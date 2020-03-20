Участковый в Бобруйском районе предотвратил пожар

Как рассказали в УВД облисполкома, офицер зашел во двор к состоящей на учете 45-летней местной жительнице. Женщина - обязанное лицо и должна возмещать расходы, затраченные на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении. Участковый собирался доставить женщину к месту работы, на которую она не вышла. Но дома хозяйки не было.

Через приоткрытое окно Юрий Соколовский заметил, что в доме горит газ.

- Входная дверь была заперта, а на стук никто не реагировал. Было открыто окно с тыльной стороны дома в положении на проветривание. Заглянув, участковый заметил, что включена конфорка газовой плиты и рядом находятся легковоспламеняющиеся предметы. В разговоре по мобильному телефону хозяйка дома сказала, что находится в Бобруйске и приехать не может. Офицер позвонил в аварийную газовую службу и оставался на месте возможного возгорания до их приезда, - отметили в УВД облисполкома.

Специалисты перекрыли подачу газа, предотвратив возможное возгорание, и установили заглушку с пломбой. С хозяйкой дома участковый позже провел беседу.