Учащиеся объединения по интересам «Семицветик» удостоины дипломами 1 и 3 степени на областном республиканском смотре инновационного и технического творчества

С 5 по 16 марта на базе научно-технического отдела прошел областной этап республиканского смотра инновационного и технического творчества учащихся и работников учреждений дополнительного образования.

Государственное учреждение образования «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Росквит» г. Бобруйска» представили на областной смотр 4 экспоната в следующих номинациях: «Интерьер» (предметы интерьера), «Арт-объект» (стим-панк).

Высоким качеством исполнения была отмечена работа Жуковской Анны в номинации «Арт-объект» (спим-панк) панно «Сова» и удостоена дипломом 1 степени.

Дипломами 3 степени были отмечены экспонаты Кредько Миланы, в номинации «Интерьер» (предметы интерьера) панно «Вдохновение» и Середа Юлии, в номинации «Арт-объект» (спим-панк) панно «Древо жизни».

Благодарим всех за проявленный интерес к смотру инновационного и технического творчества учащихся и работников учреждения Центра «Росквит»!