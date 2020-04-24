У судака начинается нерест

Судак населяет все крупные реки нашей Могилевской области, а также многие озера и водохранилища. Большую часть года судак, как правило, держится у дна, а во время нереста выходит на мелководье.

Нерестится при прогреве воды — до 15 градусов. Похолодание способно растянуть этот процесс на 2–3 недели. В реках судак откладывает икру на водные растения, в водоемах — на песок и камни. Места для икрометания выбирают самцы, они же заботятся и о потомстве - защищают икру от поедания другими рыбами, предохраняют ее заиления смывая грязь частыми и сильными движениями грудных плавников.

Скорость развития икры зависит от температуры воды — чем она ниже, тем больше времени необходимо для выхода личинок из икры. Весь этот период самцы несут свою вахту.

В соответствии с действующей редакцией Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства с 15 апреля по 30 мая в рыболовных угодьях республики установлен запрет на лов судака. В соответствии с Правилами, в случае вылова рыбы, в отношении которой в соответствии с законодательством установлены ограничения или запреты, такая рыба должна быть выпущена в рыболовные угодья в живом виде.

В случае несоблюдения Правил за каждую выловленную особь судака придется заплатить 18 базовых величин в качестве возмещения причиненного природе вреда. Если общий размер вреда превысит 100 базовых величин, в отношении нарушителя может быть возбуждено уголовное дело.

Нахождение в рыболовных угодьях либо на прилегающей к ним территории на расстоянии до 1 километра от береговой линии с рыбой, лов которой в данное время запрещен (судак), без документов, подтверждающих законность владения рыбой, квалифицируется по ч.2 ст.15.35 КоАП и также влечет наложение штрафа.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Бобруйскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: г.Бобруйск, ул. Береговая, 49а, тел: 72-62-32 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Бобруйская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира.