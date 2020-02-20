У них общие с нами интересы

На VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси, который пройдет в Минске 27-28 февраля и куда делегированы шестеро бобруйчан, будут подведены итоги работы общественного объединения страны за прошедшую пятилетку и принята программа на следующие пять лет. Она состоит из следующих глав: повышение уровня и качества жизни трудящихся, обеспечение полной и продуктивной занятости, достойной заработной платы, социальной защищенности членов профсоюзов, устойчивого развития национальной экономики; правовая защита трудящихся и социально-экономических интересов работников; охрана труда; физкультурно-оздоровительная работа, популяризация здорового образа жизни, организация культурно-массовой работы; молодежная политика и информационная работа. Труд, проделанный в предыдущие годы, показал, что профсоюз – авторитетная организация, имеющая вес на всех уровнях. С ее инициативы в законодательных актах были приняты важные изменения, которые улучшают жизнь трудящихся. Впервые в истории ФПБ наравне с органами исполнительной и законодательной власти выступила одним из разработчиков законопроекта по изменению Трудового кодекса (более 30 статей).
Городское объединение профсоюзов, возглавляет которое Наталья Засемкова (за работу она награждена Грамотой Президиума Совета ФПБ), было создано в январе 2015 года. Его основные цели – координация деятельности профдвижения на территории города по защите трудовых и социально-экономических прав и интересов трудящихся; укрепление солидарности и единства профсоюзного движения; выработка единой тактики действий. В городе сформирована и действует система партнерских отношений между органами исполнительной власти, профсоюзом и нанимателями. Создан и функционирует совет по трудовым и социальным вопросам. Совместно с депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ириной Рынейской были проведены встречи с профсоюзным активом города, обсуждались вопросы планируемых изменений в Трудовом кодексе, дистанционного обучения и социальных гарантий для IT-специалистов и фрилансеров, вопросы, связанные с контрактной формой найма. На постоянной основе организовано проведение приема граждан главными правовыми инспекторами республиканских и областных отраслевых комитетов профсоюзов, с участием представителей прокуратуры. В каждой организации Бобруйска избраны общественные инспекторы по охране труда.
Игорь Вежновец является профсоюзным лидером градообразующего предприятия – ОАО «Белшина» – с 2009 года. Как отмечает Игорь Александрович, у профсоюзного комитета всегда на контроле обеспечение обязательств, предусмотренных коллективным договором. Члены профкома проводят мониторинги соблюдения законодательства о труде, участвуют в работе комиссий по трудовым спорам, организуют общественный контроль по охране труда. Поскольку шинники трудятся в неблагоприятных условиях, работники комбината имеют возможность поправить здоровье в санатории «Шинник», многие лечатся и отдыхают без отрыва от производства. Их дети оздоравливаются в лагерях. Часто семьи шинников набираются сил на Черноморском побережье. При этом доплата производится за счет профсоюзного бюджета. На республиканском уровне всегда отмечают сплоченную профсоюзную команду «Белшины», которая принципиально и твердо отстаивает интересы своих работников на всех уровнях. Не менее важно, что в профкоме предприятия интересно и креативно поставлена работа с молодежью. Игорь Вежновец ожидает присутствие на съезде Главы государства и его выступление с оценкой работы профсоюза страны.
Ирина Епифанова возглавляет профессиональный союз ОАО «Славянка» с 2005 года. В ноябре прошлого года ФПБ отметила ее «Прафсаюзным знакам пашаны» за активное участие в общественной жизни страны. Одной из приоритетных задач первичной организации предприятия Ирина Андреевна считает работу с молодежью. К сожалению, острым остается вопрос нехватки квалифицированных рабочих кадров – на производство приходит молодежь, не подготовленная к трудовому процессу. Молодые люди стремятся обязательно получить высшее образование, а в придачу хорошую работу, большую зарплату и минимум усилий. Думают, что рабочим быть немодно и несовременно. А ведь основной национальный продукт производится рабочими руками. Поэтому к рабочим профессиям следует прививать уважение со школьной скамьи. В связи с этим «швейный профорг» предлагает усилить профориентационную работу в школе для придания рабочим профессиям высокого статуса; внести изменения в учебный план, направив его в более практическое русло – на подготовку кадров, необходимых производству.
Александр Дроздов является председателем комиссии по работе с молодежью профсоюзного комитета ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш». На съезде его в первую очередь будут интересовать вопросы, связанные с молодежной политикой. Молодежь – один из основных стратегических ресурсов, призванных активизировать работу профсоюзных структур и организаций на всех уровнях для дальнейшего развития и укрепления профдвижения. Александр Викторович считает особенно важным формировать у молодых людей правильное представление о профсоюзе, как о сильной организации, способной реально защитить трудовые, социальные права и интересы молодежи. «Необходимо своевременно выявлять и обобщать молодежные проблемы, вырабатывать соответствующие предложения для внесения в нормативные правовые акты; продолжать практику проведения отраслевых конкурсов профмастерства для адаптации молодежи в коллективах, закрепления в организациях, повышения квалификации; систематически изучать и обобщать предложения и проблемы работающих и учащихся молодых людей, принимать соответствующие решения по оказанию помощи при реализации молодежных инициатив.
Инесса Мальцева, возглавляющая профком СШ №19, своей главной задачей видит защиту интересов членов профессионального союза. «Для этого, – убеждена Инесса Егоровна, – необходимо быть объективным и справедливым. А успешная работа нашей организации определяется ценностями и идеалами, в которые верят и которых придерживаются члены нашего профсоюза. Если каждый из нас работает эффективно, значит, организация в целом тоже трудится продуктивно. Это делает ее надежным защитником интересов членов профсоюза». Привлекательной стороной членства в общественном объединении является возможность оздоровиться самим (всем членам профсоюза гарантирована скидка 25% на оздоровление в системе «Белпрофсоюзкурорта») и организовать летний отдых детям. У нас 100% профчленство. Его хорошей мотивацией становится и правовая консультационная поддержка: члены профсоюза, не обращаясь к адвокатам, вправе получать в профсоюзных органах бесплатные консультации.
Инесса Мальцева, возглавляющая профком СШ №19, своей главной задачей видит защиту интересов членов профессионального союза. «Для этого, – убеждена Инесса Егоровна, – необходимо быть объективным и справедливым. А успешная работа нашей организации определяется ценностями и идеалами, в которые верят и которых придерживаются члены нашего профсоюза. Если каждый из нас работает эффективно, значит, организация в целом тоже трудится продуктивно. Это делает ее надежным защитником интересов членов профсоюза». Привлекательной стороной членства в общественном объединении является возможность оздоровиться самим (всем членам профсоюза гарантирована скидка 25% на оздоровление в системе «Белпрофсоюзкурорта») и организовать летний отдых детям. У нас 100% профчленство. Его хорошей мотивацией становится и правовая консультационная поддержка: члены профсоюза, не обращаясь к адвокатам, вправе получать в профсоюзных органах бесплатные консультации.
С 2010 года первичной профсоюзной организацией ОАО «БЗТДиА» руководит Александр Курицкий. В этом году у предприятия значимое событие – заводу исполняется 75 лет. «К важной дате, – отмечает Александр Александрович, – мы подходим с новым коллективным договором, который обеспечивает солидную социальную защиту работников». Конечно же, для членов коллектива постоянно проводятся культурно-массовые, спортивные, туристические мероприятия. Большое внимание уделяется организации санаторно-курортного оздоровления членов коллектива и их детей (в 2019 году оздоровились и отдохнули 50 работников и 179 детей). От съезда ФПБ профсоюзный лидер ТДиА ожидает «мероприятий по усилению престижа профессиональных союзов и их значимости в решении социально-экономических проблем».