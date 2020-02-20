У них общие с нами интересы

Городское объединение профсоюзов, возглавляет которое Наталья Засемкова (за работу она награждена Грамотой Президиума Совета ФПБ), было создано в январе 2015 года. Его основные цели – координация деятельности профдвижения на территории города по защите трудовых и социально-экономических прав и интересов трудящихся; укрепление солидарности и единства профсоюзного движения; выработка единой тактики действий. В городе сформирована и действует система партнерских отношений между органами исполнительной власти, профсоюзом и нанимателями. Создан и функционирует совет по трудовым и социальным вопросам. Совместно с депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ириной Рынейской были проведены встречи с профсоюзным активом города, обсуждались вопросы планируемых изменений в Трудовом кодексе, дистанционного обучения и социальных гарантий для IT-специалистов и фрилансеров, вопросы, связанные с контрактной формой найма. На постоянной основе организовано проведение приема граждан главными правовыми инспекторами республиканских и областных отраслевых комитетов профсоюзов, с участием представителей прокуратуры. В каждой организации Бобруйска избраны общест­венные инспекторы по охране труда.

Игорь Вежновец является профсоюзным лидером градообразующего предприятия – ОАО «Белшина» – с 2009 года. Как отмечает Игорь Александрович, у проф­союзного комитета всегда на контроле обеспечение обязательств, предусмотренных коллективным договором. Члены профкома проводят мониторинги соблюдения законодательства о труде, участвуют в работе комиссий по трудовым спорам, организуют общественный контроль по охране труда. Поскольку шинники трудятся в неблагоприятных условиях, работники комбината имеют возможность поправить здоровье в санатории «Шинник», многие лечатся и отдыхают без отрыва от производства. Их дети оздоравливаются в лагерях. Часто семьи шинников набираются сил на Черноморском побережье. При этом доплата производится за счет профсоюзного бюджета. На республиканском уровне всегда отмечают сплоченную профсоюзную команду «Белшины», которая принципиально и твердо отстаивает интересы своих работников на всех уровнях. Не менее важно, что в проф­коме предприятия интересно и креативно поставлена работа с молодежью. Игорь Вежновец ожидает присутствие на съезде Главы государства и его выступление с оценкой работы профсоюза страны.

Ирина Епифанова возглавляет профессиональный союз ОАО «Славянка» с 2005 года. В ноябре прошлого года ФПБ отметила ее «Прафсаюзным знакам пашаны» за активное участие в общественной жизни страны. Одной из приоритетных задач первичной организации предприятия Ирина Андреевна считает работу с молодежью. К сожалению, острым остается воп­рос нехватки квалифицированных рабочих кадров – на производство приходит молодежь, не подготовленная к трудовому процессу. Молодые люди стремятся обязательно получить высшее образование, а в придачу хорошую работу, большую зарплату и минимум усилий. Думают, что рабочим быть немодно и несовременно. А ведь основной национальный продукт производится рабочими руками. Поэтому к рабочим профессиям следует прививать уважение со школьной скамьи. В связи с этим «швейный профорг» предлагает усилить профориентационную работу в школе для придания рабочим профессиям высокого статуса; внести изменения в учебный план, направив его в более практическое русло – на подготовку кадров, необходимых производству.

Александр Дроздов является председателем комиссии по работе с молодежью профсоюзного комитета ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш». На съезде его в первую очередь будут интересовать вопросы, связанные с молодежной политикой. Молодежь – один из основных стратегических ресурсов, призванных активизировать работу профсоюзных структур и организаций на всех уровнях для дальнейшего развития и укрепления проф­движения. Александр Викторович считает особенно важным формировать у молодых людей правильное представление о проф­союзе, как о сильной организации, способной реально защитить трудовые, социальные права и интересы молодежи. «Необходимо своевременно выявлять и обобщать молодежные проблемы, вырабатывать соответствующие предложения для внесения в нормативные правовые акты; продолжать практику проведения отраслевых конкурсов профмастерства для адаптации молодежи в коллективах, закрепления в организациях, повышения квалификации; систематически изучать и обобщать предложения и проблемы работающих и учащихся молодых людей, принимать соответствующие решения по оказанию помощи при реализации молодежных инициатив.

Инесса Мальцева, возглавляющая профком СШ №19, своей главной задачей видит защиту интересов членов профессионального союза. «Для этого, – убеждена Инесса Егоровна, – необходимо быть объективным и справедливым. А успешная работа нашей организации определяется ценностями и идеалами, в которые верят и которых придерживаются члены нашего профсоюза. Если каждый из нас работает эффективно, значит, организация в целом тоже трудится продуктивно. Это делает ее надежным защитником интересов членов профсоюза». Привлекательной стороной членства в общественном объединении является возможность оздоровиться самим (всем членам профсоюза гарантирована скидка 25% на оздоровление в системе «Белпрофсоюзкурорта») и организовать летний отдых детям. У нас 100% профчленство. Его хорошей мотивацией становится и правовая консультационная поддержка: члены профсоюза, не обращаясь к адвокатам, вправе получать в профсоюзных органах бесплатные консультации.

Инесса Мальцева, возглавляющая профком СШ №19, своей главной задачей видит защиту интересов членов профессионального союза. «Для этого, – убеждена Инесса Егоровна, – необходимо быть объективным и справедливым. А успешная работа нашей организации определяется ценностями и идеалами, в которые верят и которых придерживаются члены нашего профсоюза. Если каждый из нас работает эффективно, значит, организация в целом тоже трудится продуктивно. Это делает ее надежным защитником интересов членов профсоюза». Привлекательной стороной членства в общественном объединении является возможность оздоровиться самим (всем членам профсоюза гарантирована скидка 25% на оздоровление в системе «Белпрофсоюзкурорта») и организовать летний отдых детям. У нас 100% профчленство. Его хорошей мотивацией становится и правовая консультационная поддержка: члены профсоюза, не обращаясь к адвокатам, вправе получать в профсоюзных органах бесплатные консультации.

С 2010 года первичной профсоюзной организацией ОАО «БЗТДиА» руководит Александр Курицкий. В этом году у предприятия значимое событие – заводу исполняется 75 лет. «К важной дате, – отмечает Александр Александрович, – мы подходим с новым коллективным договором, который обеспечивает солидную социальную защиту работников». Конечно же, для членов коллектива постоянно проводятся культурно-массовые, спортивные, туристические мероприятия. Большое внимание уделяется организации санаторно-курортного оздоровления членов коллектива и их детей (в 2019 году оздоровились и отдохнули 50 работников и 179 детей). От съезда ФПБ профсоюзный лидер ТДиА ожидает «мероприятий по усилению престижа профессиональных союзов и их значимости в решении социально-экономических проблем».