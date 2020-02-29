У бобруйских волейболисток — 1 место на первенстве области
46 0
В Могилеве в спортивном зале ГУ "Волейбольный клуб «Комунальник-Могилев» прошло первенство Могилевской области по волейболу среди девушек 2004-2005 гг.р.
Команда учреждения "ДЮСШ № 4 г. Бобруйска" под руководством тренера-преподавателя Ковриго Л.Н. заняла 1 место.
ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
А с 7 по 12 марта 2020 года в г. Минске сборная команда учреждения "ДЮСШ № 4 г. Бобруйска" примет участие в первенстве Республики Беларусь среди девушек 2004-2005 гг.р.
также
-
У бобруйских волейболисток — 1 место на первенстве области
-
Бобруйчанка Вера Хващинская выиграла 2 золотые медали на первенстве Беларуси по русским шашкам
-
В синхронных прыжках на этапе КМ в «Раубичах» белорусские фристайлисты завоевали бронзу
-
Талисманом ЧМ -2021 по хоккею выбрали Ежика Спайки
-
Бобруйчанин завоевал «бронзу» на международном турнире по самбо