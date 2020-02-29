У бобруйских волейболисток — 1 место на первенстве области

В Могилеве в спортивном зале ГУ "Волейбольный клуб «Комунальник-Могилев» прошло первенство Могилевской области по волейболу среди девушек 2004-2005 гг.р.

Команда учреждения "ДЮСШ № 4 г. Бобруйска" под руководством тренера-преподавателя Ковриго Л.Н. заняла 1 место.

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

А с 7 по 12 марта 2020 года в г. Минске сборная команда учреждения "ДЮСШ № 4 г. Бобруйска" примет участие в первенстве Республики Беларусь среди девушек 2004-2005 гг.р.