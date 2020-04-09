«Творчество – как нить Ариадны». О жизни и творчестве художника Семена Абрамова

Семен Абрамов – один из старейших профессиональных художников Бобруйска. Его произведения хранятся в 13 музеях России и Беларуси, в частных собраниях Америки, Франции, Анг­лии, Австралии, Германии, Польши, Болгарии. Семен Тихонович – умный, начитанный, интересный собеседник. Как человек верующий считает: «Говорить неправду – значит вешать грех на душу». Поэтому старается во время нашей беседы подкрепить слова документами, которые аккуратно разложены по папкам и конвертам. Непростая жизнь сложилась у художника: рано потерял обоих родителей, был узником двух фашистских концлагерей, воспитывался в двух детдомах, рано овдовел, оставшись с двумя детьми (к слову, Татьяна и Тихон тоже стали художниками). «Такой вот я двоечник по жизни», – с грустной улыбкой шутит Семен Абрамов.

Украденное детство

– Я девятый ребенок в семье, но не был бы последним, если бы отца не расстреляли в 1938 году (его потом реабилитировали). Во время Великой Отечественной войны натерпелись ужасов с братьями и сестрами. Когда в концлагере в Резекне стали умирать больше 40 человек в день, узников решили отдать латышам как батраков. И мы попали с мамой на хутор к леснику в Марциенскую волость. Я, восьмилетний мальчуган, пас хозяйское стадо. Жили в маленькой узкой комнатке, где помещались кровать, тумбочка и лавка. Хутор стоял у самой дороги, по которой в 1944 году в наступление пошла техника советской армии. И 17 августа нас с мамой накрыло одним немецким снарядом: я отделался тяжелой контузией, а она погибла…

В 1967-м году, когда мы ездили разыс­кивать могилу матери, сумел сделать несколько этюдов с того хутора. Я до сих пор «воюю» – пытаюсь вывезти из Латвии останки матери, чтобы перезахоронить на родине.

Светлая юность

– В первый в СССР специальный детский дом музыкально-художественного воспитания я попал подростком, когда поступил в художественное училище в Горьком. Каждую неделю мы посещали театры, филармонию, консерваторию. Рисовать-то я начал, как только вырвались из ада войны, в 1945 году. Но именно в этом детдоме научился любить и понимать искусство. Многие воспитанники впоследствии стали заслуженными деятелями культуры: музыкантами, художниками, профессорами, артистами.

После окончания училища работал в Туве преподавателем рисования и черчения. Когда призвали служить в армию, оказался в Бобруйске. Жена моя будущая Вера Кутузова приехала ко мне (дружили с ней с детдомовских времен). Здесь поженились, да так и остались на постоянное место жительства. Уже больше 60 лет живу в нашем городе. Хотя сам родом со Смоленщины, земляк Юрия Гагарина.

Общественная нагрузка

Во многом благодаря усилиям, целе­устремленной общественной работе Семена Абрамова в Бобруйске появилась городская организация художников, открылся выставочный зал.

– В 1966 году я вступил в Союз художников СССР, а позже 17 лет руководил Могилевской областной организацией Союза художников БССР. Это единственный случай, когда председатель правления жил не в областном центре, а в 120 км от него, – рассказывает Семен Тихонович. – Мне хотелось, чтобы отделение было и в Бобруйске. По уставу его можно было создать, если в городе живут 10 художников-членов Союза. Надо было их «вырастить» из молодежи. Я занимался этим 20 лет. Еще ради создания бобруйской организации приглашал членов Союза художников из других респуб­лик, «выбивал» им квартиры, мастерские.

Немало сил ушло на открытие в нашем городе выставочного зала, второго по величине в Беларуси. 30 ноября 1976 года перерезали красную ленточку. Открывались республиканской выставкой, на которой были представлены все жанры изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Только потом городские власти оценили значение выставочного зала для эстетического воспитания жителей. Я 13 лет на общест­венных началах исполнял в нем обязанности директора. В год заполучал по 4 передвижные всесоюзные выставки, даже было две из Третьяковской галереи. Все залы были всегда заполнены.

В конце 80-х я впервые в Беларуси провел два международных пленэра по живописи в Могилеве и Бобруйске. Все это тогда было в диковинку.

Непростое дело – руководить и «растить» художников, организовывать выставки в различных регионах. Общест­венная работа отнимает очень много времени и отвлекает от творчества. А зрители, любители искусства и потомки будут судить не по тому, какие должности художник занимал, а что он оставил в творческом наследии. Поэтому, когда в 1989 году сдал дела Могилевской организации, почувствовал себя настолько уставшим, что сказал: «Никаких должностей я уже никогда занимать больше не буду».

Дела творческие

– В советское время художники через производственные мастерские Союза выполняли заказы предприятий, колхозов. Я зарабатывал на хлеб монументально-декоративным искусством, делал масштабные витражи, мозаики и росписи. Эти мои работы сохранились в Бобруйске на корпусе морзоновской больницы, в здании вокзала Березина, на шинном комбинате, на кожкомбинате в банкетном зале мозаика «Беловежская пуща», в Рогачеве несколько осталось.

Главное для художника – творчество. Оно – как нить Ариадны, по которой можно из любого тупика выйти. Творческий процесс нельзя прерывать. А работы для меня, как дети. Когда пишу, интересны каждая мелочь, каждый штрих в их создании. Ну и, конечно, очень важен результат художественного труда, который представлял на многочисленных выставках, в том числе двух персональных.

У меня уже закомпановано (то есть нарисовано) более 500 работ на разные темы, их осталось написать. Сколько я успею за оставшиеся годы… Мне в июне будет 84 года. Хотелось бы больше сделать.

Я еще и пушкинист. Создаю художест­венное житие гения русской словесности. Посетил почти все места, где бывал Пушкин. У меня по пушкиниане закомпановано 324 листа большого объема с эпизодами из жизни поэта. Люблю его произведения, часто включаю кассеты с записью поэмы «Евгений Онегин» и других стихов.

А вот сейчас работаю над картиной к 75-летию Победы. Пишу портрет Героя Советского Союза Михаила Семеновича Быкова, жившего в нашем городе.

Картинная галерея

Семен Тихонович с увлечением рассказывает о каждой работе: кто изображен, какова была задумка, в чем смысл сюжета. Картины художника можно рассматривать часами. И дело даже не в их огромном количестве, а в многоплановости сюжетных линий и сложности композиций.

Большинство произведений выполнено в любимой им технике – акварели. Изумительные городские и сельские пейзажи «Грибная пора», липовая аллея парка в Михайловском (из цикла пушкинианы), деревянные соборы музея Кижи, романтический образ Парижа, «Утро на Капри», «Вечерний Лондон», римские впечатления «Ноябрь в вечном городе», театр у подножья Акрополя в Афинах... Семен Абрамов, побывав в этих местах сам и с творческими делегациями, старается писать работы с достоверной точностью. Так же и с людьми, с которыми встречался в жизни: на картинах даже в мельчайших лицах в народной толпе наблюдается портретное сходство.

С больших портретов смотрят известные личности: белорусский академик, народный художник СССР Михаил Савицкий, племянница Юрия Гагарина и директор музея первого космонавта Земли Тамара Филатова, первый состав «Песняров», Президент Российской академии художеств Зураб Церетели, Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет, белорусский академик Георгий Поплавский, актеры театра и кино Юрий Яковлев, Евгений Леонов, Элина Быстрицкая (артисты приезжали на гастроли в Бобруйск). Причем большинство из них просто портретами назвать нельзя, потому что работы Семена Тихоновича – настоящие картины-биографии. По ним можно «прочитать» жизнь персонажей. В этом случае выражение «лучше один раз увидеть…» весьма актуально. Конечно, знакомиться с творчеством Семена Абрамова предпочтительнее не по репродукциям или фотографиям в газете, а «вживую» на выставках. Загляните на досуге в галерею Бобруйского художественного музея, где размещена постоянная экспозиция произведений городских художников – приятное общение с современным искусством гарантировано.

Маргарита Бушуева.