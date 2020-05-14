Творческий конкурс «Я б в спасатели пошел» проводит Могилевское областное управление МЧС

"Для участия в конкурсе необходимо сшить костюм либо тематически украсить коляску или детский велосипед в стиле МЧС. Снять видеоролик с презентацией вашего творения и сделать несколько фотографий. Видео не должно превышать трех минут", - рассказали условия конкурса в областном управлении МЧС.

Конкурс проходит в трех возрастных категориях: от 2 до 5 лет, от 6 до 11 и от 12 до 17. Конкурсные видео и фотографии необходимо прислать до 22 мая в районный или городской отдел МЧС в зависимости от места жительства.

Организатором конкурса выступает Могилевское областное управление МЧС совместно с областным комитетом ОО "БРСМ", областным советом ОО "БРПО", филиалом "Белгосстраха" по Могилевской области и областной оргструктурой РГОО "Белорусское добровольное пожарное общество".