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Туман и до +12°С ожидается в Беларуси 9 марта

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Туман и до +12°С ожидается в Беларуси 9 марта

Температура днем 9 марта в Беларуси составит 6-12 градусов тепла, в ночные и утренние часы местами по республике ожидается туман. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачная с прояснениями погода. В отдельных районах пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и в утренние часы местами ожидается туман.

Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью составит от ноля до 6 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 6-12 градусов.

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