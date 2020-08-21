Трудоустройство социально уязвимой молодежи обсудили в Бобруйске

«Круглый стол» прошел в рамках проекта «EU4Youth: развитие потенциала для трудоустройства». На мероприятие, которое состоялось 20 августа в Бобруйском строительном колледже, были приглашены представители социальных служб и сферы образования, организации инвалидов-колясочников, Белорусского Общества Красного Креста. Каждый поделился опытом работы с социально уязвимой категорией молодежи, озвучил проблемные моменты и положительные примеры. Обсудили возможности трудовой адаптации и открытия собственного дела, внедрение наставничества, профориентацию и готовность работодателей трудоустраивать молодых людей с ограниченными возможностями.

Проект «EU4Youth: развитие потенциала для трудоустройства» реализуется в Беларуси с 2018 года и рассчитан на оказание помощи молодым людям из многодетных или малообеспеченных семей, с ограниченными возможностями, беженцам, прибывшим из мест лишения свободы. Основная его цель – содействовать развитию образовательных возможностей и трудового потенциала, расширить доступ социально уязвимых молодых людей к занятости и создать возможности развития молодежного предпринимательства.

– Проект наполнен большим количеством образовательных, обучающих, информационных мероприятий, направленных на то, чтобы дать молодым людям необходимые знания, навыки, информацию, содействовать поиску интересующей их работы и дальнейшему трудоустройству, – рассказал организатор «круглого стола», председатель Могилевской областной организации Белорусского Общества Красного Креста Андрей Мартыновский. – В рамках проекта созданы информационные центры – структуры, которые занимаются сбором, анализом, распространением информации по вопросам трудоустройства молодежи. В Бобруйске, например, они работают на базе ТЦСОН Ленинского района и воспитательной колонии №2. Центры обеспечены необходимой компьютерной, мультимедийной техникой, информационными материалами и учебными пособиями. Придя в такой Центр, молодой человек может получить необходимую ему информацию о состоянии на рынке труда, о порядке трудоустройства, взаимодействии с работодателем, может записаться на обучающие мероприятия, ознакомиться с архивом предпринимательских идей.

Во время «круглого стола» участники еще много узнали об этом полезном проекте. Они смогли обменяться мнениями, обсудить проблемные вопросы и прийти к общему решению, чтобы постоянно повышать эффективность работы по трудоустройству социально уязвимой молодежи.