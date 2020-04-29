За рождение и воспитание пяти и более детей трое бобруйчанок удостоились Ордена Матери. Соответствующий указ №137 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Родить детей – полдела, важно их еще и достойно воспитать. И с тем, и с другим эти женщины справляются на отлично. Кто же пополнил ряды достойных матерей? Знакомьтесь!

Анна Вищеня трудится штамповщиком на ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов», Надежда Марченко – домохозяйка, а Юлия Соловянчик работает специалистом по оказанию розничных банковских услуг филиала №703 ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк».