Трое бобруйчанок удостоились Ордена Матери
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За рождение и воспитание пяти и более детей трое бобруйчанок удостоились Ордена Матери. Соответствующий указ №137 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Родить детей – полдела, важно их еще и достойно воспитать. И с тем, и с другим эти женщины справляются на отлично. Кто же пополнил ряды достойных матерей? Знакомьтесь!
Анна Вищеня трудится штамповщиком на ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов», Надежда Марченко – домохозяйка, а Юлия Соловянчик работает специалистом по оказанию розничных банковских услуг филиала №703 ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк».
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