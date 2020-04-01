Три «Жемчужины» в ожерелье! В столичном комплексе «Минск Мир» – новоселья, акция и активное строительство*

Все три дома серии «Жемчужина» в квартале «Эмиратс люкс» готовы к новосельям! Будущие жильцы третьей многоэтажки провели предварительную приемку квартир. Сдать дом в эксплуатацию застройщику удалось даже раньше запланированного срока!

Людного праздника из предварительной приемки решено было не делать. Подарки всем владельцам новых квартир, конечно, вручались, но вместе будущих соседей решили не собирать. Был разработан график получения ключей, и в течение нескольких дней люди приходили к назначенному времени и поднимались в свои квартиры.

В течение нескольких дней люди приходили к назначенному времени и поднимались в свои квартиры

Каждый владелец новой квартиры получил подарок от застройщика

Впечатления людей – великолепные! Кое-кто из будущих жителей признавался, что приезжал оценить свою «Жемчужину» в такой же дом по соседству: очень уж хотелось взглянуть на конечный результат! Третье здание в ожерелье «Жемчужин» не разочаровало – все преимущества налицо!

Дом «Жемчужина»

Самое первое «Ух ты!» – от лобби. Красивое, светлое, с высокими потолками, оно и цветовым решением, и дизайнерскими намеками не дает забыть о названии дома. Над стойкой консьержа, например, светильники в форме жемчужины.

Лобби дома «Жемчужина»

Здесь же – санитарная комната с пеленальным столиком. Мамы малышей сразу отметили, что столики эргономичные и безопасные – с загнутыми краями, которые не дадут ребенку «убежать».

Санитарная комната с пеленальным столиком

Лифты – компании OTIS, просторные, с хорошей грузоподъмностью, быстрые и бесшумные.

Лифты компании OTIS

А главная радость, конечно, – сами квартиры! Размер их разный – от небольших студий до так называемых «евротрешек», но огромные окна и застекленные лоджии есть во всех жилых помещениях. Света и воздуха – от души!

Огромные окна и застекленные лоджии есть во всех жилых помещениях

В общем, составляй проект ремонта – и приступай к работам! По опыту предыдущих вводов домов в эксплуатацию представители застройщика говорят, что самые активные покупатели начинают устраивать новоселья уже буквально два-три месяца после первого визита в собственную квартиру!

Так что уже очень скоро по вечерам в окнах новенькой «Жемчужины» будет гореть свет! И весь квартал станет еще более обжитым и уютным.

Председатель совета директоров застройщика Вибор Мулич отмечет, что скорое завершение первого полноценного квартала комплекса «Минск Мир» важно не только для его жителей, но и для самой компании.

– Мы рады поздравить наших покупателей с вводом в эксплуатацию последнего дома «Жемчужина». Квартал «Эмиратс Люкс» все ближе к завершению. Уже осенью будет полностью готов дом «Эмиратс Волна» и торговый центр, и люди заживут в новом квартале с комфортом и уютом. Это первый квартал комплекса «Минск Мир», который близится к завершению, и каждый может увидеть его преимущества – есть детский сад, паркинг, много коммерческих помещений, торговый центр. Это наш принцип «город в городе» в действии – все необходимое есть в шаговой доступности! – подчеркнул Вибор Мулич.

Председатель совета директоров компании «Дана Холдингз» Вибор Мулич

Десять домов квартала уже полностью готовы, осталось завершить отделочные работы в грандиозном доме «Волна» и завершить строительство торгового центра!

К слову, если в «Жемчужинах», «Маринах» и «Пальмах», как называются дома в квартале «Эмиратс Люкс», все квартиры уже распроданы, то в доме «Эмиратс Волна» еще есть возможность приобрести жилье – последние две секции этого здания только недавно поступили в продажу!

Дом «Эмиратс Волна»

Дом «Эмиратс Волна» расположен вдоль главного проспекта комплекса «Минск Мир». В продаже – седьмая и восьмая секции. В седьмой секции - 18 этажей и 126 квартир, в восьмой - 21 этаж и 154 квартиры.

Дом «Эмиратс Волна» расположен вдоль главного проспекта комплекса «Минск Мир»

На верхних этажах каждой секции - по три квартиры с террасами. Здесь совершенно потрясающий вид на весь комплекс «Минск Мир»!

Все квартиры - свободной планировки, которая позволяет организовать пространство в полном соответствии с потребностями жильцов и выделить необходимое количество комнат. Квартиры-студии, так называемые «евродвушки» и «евротрешки» имеют площадь от 42 до 89 кв. метров, квартиры с террасами на верхних этажах – от 51 до 113 «квадратов».

В доме будет всегда много света! Во всех квартирах - остекленные лоджии, а также широкие окна с детскими замками безопасности.

Во всех квартирах - остекленные лоджии, а также широкие окна с детскими замками безопасности

В седьмой секции - два скоростных бесшумных лифта, в восьмой - три. Лифты – производства ведущего производителя компании OTIS.

В седьмой секции - два скоростных бесшумных лифта

В восьмой секции - три лифта. Все лифты производства компании OTIS

Цоколь, крыльцо и террасы дома «Эмиратс Волна» получат отделку керамогранитной плиткой. При входе - удобные пандусы, которые облегчат жизнь молодым мамам с колясками, а также людям с ограниченными возможностями.

Цоколь, крыльцо и террасы дома «Эмиратс Волна» получат отделку керамогранитной плиткой

Вестибюли подъездов просторные, с высокими потолками и эксклюзивным дизайном в морской тематике. Здесь будут гранитные полы и порталы лифтов. Предусмотрена стойка для консьержа, зона ожидания курьера и туалетная комната с пеленальным столиком. Площадь лобби превышает 55 кв. метров!

Лобби дома «Волна»

Возле дома предусмотрены велопарковки.

Стояночные места для автомобилей расположены по наружному контуру квартала, а в соседнем квартале есть многоуровневый паркинг, который вмещает около 800 машин. Он был введен в эксплуатацию еще полгода назад.

На первом этаже дома предусмотрены многочисленные коммерческие помещения. Почти 20 тысяч кв. метров – насыщенность коммерческой инфраструктурой в этом доме уникальна для Минска!

На первом этаже дома «Волна» предусмотрены многочисленные коммерческие помещения

А главным плюсом для многих станет близость метро – выходы с будущей станции «Аэродромная» будут располагаться буквально у подъездов дома «Эмиратс Волна»!

Вообще «Минск Мир», который был признан самым масштабным комплексом Европы, развивается стремительно, буквально еженедельно прирастая новыми этажами и сооружениями.

Жилой комплекс «Минск Мир»

Уже начаты работы на месте возведения Международного финансового центра Minsk World – делового сердца всего комплекса. Он призван стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси.

Международный финансовый центр Minsk World

Началось строительство еще одного знакового объекта – здесь будет самый большой в стране торгово-развлекательный центр «Мара Молл» с магазинами, фудкортом и развлечениями на любой вкус, который непременно станет любимым местом проведения времени жителей комплекса.

Готов план разбивки нового современного парка, который призван стать зеленой осью всего комплекса.

Сегодня квартиры продаются в домах девяти кварталов, и новые объекты, в которых можно приобрести квартиры, появляются постоянно!

Вибор Мулич подчеркивает, что для застройщика всегда принципиально важно обеспечить покупателей большим выбором квартир высокого уровня комфорта.

– Снижение цен на нефть, девальвация национальной валюты и коронавирус притормозили рынок недвижимости. Но ситуация скоро нормализуется. Инвестиции в недвижимость – долгосрочные. Покупать, как гласят правила экономики, нужно в кризис, а продавать на подъеме. Основания для снижения стоимости квартир нет. Спрос на жилье сегодня значительно превышает предложение, и после кризиса эта ситуация сохранится. Хорошее жилье в Минске всегда будет в цене, – уверен Вибор Мулич.

Выбрать квартиру и обсудить инструменты финансирования покупки можно как при личной встрече с менеджерами в отделе продаж застройщика, так и удаленно – на сайте, оставив соответствующую заявку, или по телефону. Вы получите максимум необходимой информации!

Принцип индивидуального подхода к каждому покупателю, который используется застройщиком в работе с клиентами, означает, что менеджеры обязательно подберут устраивающий вас вариант. По цене, по площади и планировке квартиры, по способу финансирования покупки – предусмотреть можно все и выбрать то, что необходимо именно вам!

И не забывайте, что именно сейчас в комплексе «Минск Мир» очень интересная акция, которая продлится до 15 апреля – она позволяет купить квартиру в любом доме квартала «Северная Америка» со скидкой 10% от цены, указанной на сайте застройщика. Снижается стоимость квартир как при покупке в кредит или за собственные средства, так и при использовании длительной, до 10 лет рассрочки! Невероятно выгодно!

В акции участвуют квартиры в домах «Сан-Франциско» и «Лос-Анджелес», «Квебек» и «Ванкувер», «Нью-Йорк» и «Новый Орлеан».

Дом «Сан-Франциско»

Дом «Лос-Анджелес»

Дом «Квебек

Дом «Ванкувер»

Дом «Нью-Йорк»

Дом «Новый Орлеан»

«Плюсы» этих домов:

– свободные планировки всех квартир площадью от 28 до 74 кв. метров;

– высота потолков – от 2,7 до 3 метров;

– отличная инсоляция – панорамные окна и застекленные лоджии стали фирменным «знаком» застройщика;

Во всех домах панорамные окна и застекленные лоджии

– стеклопакеты – лучших производителей;

– просторные дизайнерские лобби – это ресепшн всего дома, где есть и стойка консьержа, и санитарная комната с пеленальным столиком, и поддон для мытья лап домашних питомцев. Многие вестибюли оборудованы колясочными и байк-боксами;

Лобби дома «Сан-Франциско»

Лобби дома «Лос-Анджелес»

Лобби дома «Квебек»

Лобби дома «Ванкувер»

Лобби дома «Нью-Йорк»

Лобби дома «Новый Орлеан»

– скоростные и бесшумные лифты OTIS, при этом в некоторых домах лифты панорамные.

Самые выгодные условия продаж – это сниженная цена квартир на 10%, отличный партнерский кредит и длительная рассрочка без процентов и переплат! Застройщик убежден, что любому из нас выгоднее платить за собственное жилье, чем ежемесячно отдавать схожие суммы за арендное. Для этого и предлагаются особые финансовые инструменты – компания предлагает стать собственниками жилья каждой семье!

Длительная, до 10 лет в комплексе «Минск Мир», рассрочка от застройщика – это невероятно выгодный финансовый инструмент покупки! Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора!

Привлекательна и партнерская программ кредитования «Ипотека с нами» от Беларусбанка — это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% – на второй и третий год. Затем – 14,19% на остальные годы.

Интересна кредитная программа от Приорбанка – рассчитанная на 5 лет, она предполагает участие покупателя в размере от 10% от стоимости квартиры. При этом в первый год ставка составит 5,99%, в последующие – 14,18%.

Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу — собственными средствами либо с привлечением кредитов банков предусмотрены существенные скидки!

Все подробности по условиям покупки квартир в комплексе «Минск Мир» можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

«Минск Мир» – ваш выбор лучших условий в центре города!

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