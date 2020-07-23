Три случая отравления грибами зарегистрировано с начала года в Могилевской области

По состоянию на 21 июля в республике зарегистрировано 11 случаев отравления грибами, в том числе три в Могилевской области (в Минске – 6, Минской области – 1, Гродненская -1). Пострадало 11 человек, из них трое детей в возрасте от 1 до 7 лет.

- Два случая в Могилевской области произошли еще в феврале, когда люди отравились опятами, собственной консервации, дары леса были собраны осенью 2019 года, - рассказал заведующий отделением гигиены питания Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. – Третий случай произошел в июне по недосмотру мамы. Годовалый ребенок на прогулке отщипнул кусочек неизвестного гриба и проглотил. Малышу оказали первую медпомощь, его состояние здоровья в норме.

Врачи напоминают, что незнание видового состава грибов и игнорирование правил их сбора и обработки влекут за собой последствия разной степени тяжести: от острых форм отравлений до смертельных исходов. Причем отравление может наступить не только от употребления ядовитых по своей природе грибов, но и от условно-съедобных, если пренебречь основными правилами их приготовления.

Отравление грибами, как правило, начинается внезапно, через 3-12 часов после употребления грибов с резкой боли в животе, неукротимой рвоты, диареи, слабости, головной боли. В дальнейшем могут присоединяться судороги, галлюцинации.

Для того чтобы избежать отравления грибами, необходимо соблюдать элементарные правила профилактики: собирать только известные грибы; максимально быстро сортируйте и правильно перерабатывайте; не покупайте «с рук» грибные консервы; грибы должны быть исключены из рациона детей, лиц с болезнями печени и обмена веществ, лиц пожилого возраста.

- При появлении первых признаков недомогания после употребления в пищу грибов следует незамедлительно обращаться за медицинский помощью, - резюмирует Дмитрий Бузюк.