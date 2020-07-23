Три региональных центра по сбору и захоронению коммунальных отходов планируют создать в Могилевской области – в Бобруйском, Могилевском и Кричевском районах. Проекты обсуждались на встрече журналистов с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Андреем Худык, который с рабочим визитом 22 июля посетил Могилев.

Программа посещения предусматривала встречу с трудовым коллективом Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, во время которой был представлен новый руководитель регионального ведомства – Константин Тепляков. Возглавлявший до этого комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Дедков назначен управляющим делами Могилевского облисполкома.

Обсуждая с журналистами тему переработки коммунальных отходов, Андрей Худык рассказал о подписанной Концепции создания объектов по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов и полигонов для их захоронения, которая предусматривает постепенное закрытие всех мини-полигонов до конца 2021 года и поэтапному закрытию городских полигонов по захоронению коммунальных отходов в стране. В Могилевской области в этой связи планируется строительство трех региональных центров в три этапа. В рамках первого – строительство мусороперерабатывающего завод и полигона в Бобруйском районе. Завод будет перерабатывать образующийся объем коммунальных отходов Бобруйска, Осиповичского, Бобруйского, Глусского, Кличевского и Кировского районов. Проектно-сметная документация этого проекта уже разработана и определена площадка для возведения объекта. В 2021 году планируется старт строительных работ, в 2022-м его сдача в эксплуатацию.

В рамках второго этапа планируется строительство полигона в Могилевском районе, третьего – центра по дополнительной сортировке в Кричевском. Их запуск в работу позволит весь образующийся в Могилевской области объем коммунальных отходов перерабатывать, а городские полигоны закрыть. В том числе городской полигон Могилева, который на сегодня почти полностью заполнен.

В рамках состоявшегося визита в Могилев министр природных ресурсов и охраны окружающей среды посетил предприятия, функционирующие на площадке №4 СЭЗ «Могилев», где ознакомился с тем, как они выполняют требования природоохранного законодательства и достигнутые ранее договоренности по дополнительному контролю своих выбросов и стоков, а также предприятия, занимающиеся переработкой вторичных материальных ресурсов.