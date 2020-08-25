Три пожара за сутки на Бобруйщине: горели баня, дом и магазин

Горел нежилой дом на улице Толстого

24 августа в 21.55 на линию «101» поступило сообщение о пожаре нежилого дома на улице Толстого в городе Бобруйске. Когда приехали спасатели, уже горели два сарая и веранда дома.

В результате пожара повреждена обрешетка нежилого дома на площади 8 квадратных метров, частично уничтожены сараи и поврежден забор, также повреждено 4 квадратных метра фронтона газосиликатной бани соседей. Причина пожара устанавливается.

Пострадала баня в деревне Бирча

24 августа в 23.59 бобруйским спасателям поступило сообщение о пожаре бани в деревне Бирча Бортниковского сельского Совета Бобруйского района.

В результате ЧП уничтожены кровля и перекрытия бани по всей площади, обуглены стены. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В Больших Бортниках горел магазин

В этот же день в 8.14 спасателям поступило сообщение о том, что в деревне Большие Бортники Бортниковского сельского Совета Бобруйского района горит магазин. О произошедшем сообщила работница магазина.

Загорание было ликвидировано спасателями с помощью порошкового огнетушителя. В результате пожара повреждена холодильная витрина, закопчены стены в торговом зале и продукция. Пострадавших нет.

Предполагаемая причина ЧП–нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.